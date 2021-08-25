Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos das quartas de final

A Copa do Brasil inicia nesta quarta-feira (25) mais uma fase de mata-mata. As quartas de final chegam com tudo e promete jogos emocionantes. Confira os canais que vão transmitir as partidas!
- QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL
- Jogos desta quarta-feira (25)
- Athletico-PR x Santos
Horário: 19h
Onde assistir: TNT Sports e EI Plus
- Grêmio x Flamengo
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
- São Paulo x Fortaleza
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP e CE), SporTV 3 e Premiere
- Jogo de quinta-feira (26)
- Fluminense x Atlético-MG
Horário: 21h30
Onde assistir: SporTV e Premiere