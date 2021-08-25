Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos das quartas de final

Três partidas abrem a fase da competição nacional nesta quarta-feira (25). Veja os canais que vão transmitir os jogos

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2021 às 02:00
Arrascaeta em jogo do Flamengo contra o Sport
O Flamengo enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (25) Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A Copa do Brasil inicia nesta quarta-feira (25) mais uma fase de mata-mata. As quartas de final chegam com tudo e promete jogos emocionantes. Confira os canais que vão transmitir as partidas!
  • QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

  • Jogos desta quarta-feira (25) 

  • Athletico-PR x Santos
    Horário: 19h 
    Onde assistir: TNT Sports e EI Plus 

  • Grêmio x Flamengo 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir:  TV Gazeta, SporTV e Premiere
      
  • São Paulo x Fortaleza
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Globo (SP e CE), SporTV 3 e Premiere 

  • Jogo de quinta-feira (26)

  • Fluminense x Atlético-MG
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere 

Veja Também

Confira os horários que os capixabas vão competir nas Paralimpíadas

Richarlison assume protagonismo, zoa a Alemanha e manda recado para o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados