Confira os valores de premiação no Campeonato Brasileiro

O campeão brasileiro acaba ficando com muitas glórias pelo título conquistado, mas nem todos saem do campeonato de mãos abanando. Do 1º ao 16º colocado, todos levam uma premiação dependendo de sua posição na tabela. Veja a lista a seguir com o valor de cada posição.
- Campeão: R$ 33 milhões
- Vice-campeão: R$ 31,3 milhões
- 3º colocado: R$ 29,7 milhõe
- 4º colocado: R$ 28 milhões
- 5º colocado: R$ 26,4 milhões
- 6º colocado: R$ 24,7 milhões
- 7º colocado: R$ 23,1 milhões
- 8º colocado: R$ 21,4 milhões
- 9º colocado: R$ 19,8 milhões
- 10º colocado: R$ 18,5 milhões
- 11º colocado: R$ 15,5 milhões
- 12º colocado: R$ 14,6 milhões
- 13º colocado: R$ 13,7 milhões
- 14º colocado: R$ 12,8 milhões
- 15º colocado: R$ 11,9 milhões
- 16º colocado: R$ 11 milhões