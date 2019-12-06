Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Confira os valores de premiação no Campeonato Brasileiro

Campeão, o Flamengo vai faturar R$ 33 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 18:29

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 18:29

Jogadores do Flamengo comemoram título do Brasileirão após vitória contra o Ceará Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
O campeão brasileiro acaba ficando com muitas glórias pelo título conquistado, mas nem todos saem do campeonato de mãos abanando. Do 1º ao 16º colocado, todos levam uma premiação dependendo de sua posição na tabela. Veja a lista a seguir com o valor de cada posição. 
  • Campeão:  R$ 33 milhões
  • Vice-campeão:  R$ 31,3 milhões
  • 3º colocado: R$ 29,7 milhõe
  • 4º colocado: R$ 28 milhões
  • 5º colocado: R$ 26,4 milhões
  • 6º colocado: R$ 24,7 milhões
  • 7º colocado: R$ 23,1 milhões
  • 8º colocado: R$ 21,4 milhões 
  • 9º colocado: R$ 19,8 milhões
  • 10º colocado: R$ 18,5 milhões
  • 11º colocado: R$ 15,5 milhões 
  • 12º colocado: R$ 14,6 milhões
  • 13º colocado: R$ 13,7 milhões
  • 14º colocado: R$ 12,8 milhões
  • 15º colocado: R$ 11,9 milhões 
  • 16º colocado: R$ 11 milhões

Veja Também

Por que a CBF considera o Flamengo hexa e não heptacampeão brasileiro?

Cruzeiro perde, é rebaixado e Mineirão vira praça de guerra

Com queda do Cruzeiro, só três clubes nunca caíram para Série B

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados