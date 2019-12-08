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Ficou marcado na História

Com queda do Cruzeiro, só três clubes nunca caíram para Série B

Não é incomum que times que já venceram o Brasileiro caiam para a segunda divisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 19:43

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 19:43

O jogador Raphael Veiga, do Palmeiras, disputa bola com o jogador Dodô, do Cruzeiro, no Estádio Mineirão. Crédito: Cesar Greco
FOLHAPRESS - Pela primeira vez em sua história, o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, o clube mineiro permaneceu na 17ª posição da tabela.
Agora, restam apenas três times na lista dos que nunca foram rebaixados da série principal do Brasileiro: Santos, São Paulo e Flamengo --último campeão da disputa.
Desses, só o clube carioca competiu em todas as edições do torneio, que começou em 1971. Santos e São Paulo boicotaram a edição de 1979. 
Antes do Campeonato Brasileiro, havia outras competições de caráter nacional, como a Taça Brasil.
Com 36 pontos somados, o Cruzeiro só venceu sete das 37 partidas que disputou, e passou 19 rodadas na zona de rebaixamento. A melhor colocação que a equipe mineira alcançou ao longo do campeonato foi a sétima posição, ainda na terceira rodada.
A equipe quase foi rebaixada em 2011, quando somou 43 pontos. Na última rodada, porém, uma vitória de 6 a 1 sobre o Atlético-MG adiou a ida para a Série B. 

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Neste ano, também foram rebaixados para a série B o CSA, a Chapecoense e o Avaí. Já o Bragantino, o Sport, o Coritiba e o Atlético-GO foram promovidos e vão disputar a Série A em 2020. 
Não é incomum que times que já venceram o Brasileiro caiam para a segunda divisão. O período que passam na Série B costuma ser curto. Neste século, a maioria dos campeões que foram rebaixados voltaram à elite do Brasileiro no ano seguinte, casos de Corinthians, Inter, Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio.  
Grandes que já caíram 
Internacional
2016
Vasco
2015
2013
2008
Palmeiras
2014
2002
Botafogo
2014
2002
Corinthians
2007
Atlético-MG
2005
Grêmio
2004
1991
Fluminense
1997

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