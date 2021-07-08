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Bicada do Galo

Com Savarino artilheiro, Atlético-MG vence Flamengo no Brasileiro

Com o resultado, o Galo alcançou a quarta colocação na tabela. Já o Flamengo caiu para a 11ª posição
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 jul 2021 às 00:56

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 00:56

Savarino marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo
Savarino marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo Crédito: Pedro Souza/Atlético
O Atlético-MG recebeu o Flamengo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (7) e venceu por 2 a 0 para ficar na 4ª posição do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Já para o Rubro-Negro o revés na 10ª rodada valeu a 11ª posição com 12 pontos.
Mesmo com um primeiro tempo movimentado, no qual cada equipe finalizou em seis oportunidades, o placar foi aberto apenas na etapa final. Logo aos cinco minutos o lateral Mariano mandou para Zaracho, que, de primeira, entregou para Hulk, que achou na área Savarino, que bateu firme para superar o goleiro Diego Alves e marcar um belo gol.

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E o Rubro-Negro nem teve tempo de se recuperar, porque, dois minutos depois, Mariano recebeu na direita, ganhou de Filipe Luis na velocidade e cruzou para Savarino, que superou Willian Arão na velocidade para voltar a marcar.
A partir daí o Rubro-Nego passou a pressionar e, de tanto tentar, conseguiu descontar aos 42 minutos, quando Willian Arão marcou de cabeça após cobrança de escanteio do lateral Renê.

PRÓXIMOS JOGOS

O Atlético-MG volta a entrar em campo no próximo sábado (10), quando mede forças com o América-MG no estádio Independência. Um dia depois o Flamengo recebe a Chapecoense no Maracanã.

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