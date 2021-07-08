Ceni explica opção por Bruno Viana e analisa fase do Flamengo: 'Entendo as críticas, mas sigo meu trabalho'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Quarta derrota em seis jogos, atuação coletiva novamente abaixo, e o trabalho de Rogério Ceni cada vez mais questionado. Assim, sai o Flamengo do Mineirão após o 2 a 1 para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira. Mesmo com a volta de jogadores que estavam na Copa América, o treinador não conseguiu dar consistência ao time e vê as críticas aumentarem.

+ ATUAÇÕES: Coletivo vai mal, Bruno Viana tem noite desastrosa e poucos se salvam em nova derrota do FlamengoEm coletiva de imprensa após a partida, o técnico foi questionado pelo momento atual do Flamengo e disse entender as reclamações da torcida. Ele citou novamente os desfalques e destacou que segue "fazendo o melhor" para voltar ao caminho das vitórias.

- Minha relação e meu trabalho com os atletas é o mesmo do primeiro dia. Eu trato da mesma maneira e sinto o mesmo retorno de cada um. Logicamente, quem joga sempre está um pouco mais feliz em relação a quem não joga, isso é normal. Todos assistiram o jogo e viram o esforço e dedicação do time. Foi um jogo muito próximo e parelho. Os jogadores estão se esforçando ao máximo para conseguir a vitória.

Por fim, o técnico explicou o motivo de ter escalado Bruno Viana como titular contra o Atlético-MG. O zagueiro não teve boa atuação no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Para Ceni, no entanto, a escolha não pode ser considerada um erro.

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- O Bruno Viana vem treinando bem todos os dias. O motivo de começar com ele é porque ele tem uma condução de bola e um passe em profundidade bom. Eu também queria colocar o Rodrigo (Caio) para fazer o confronto com o Hulk. Mas nem sempre o atleta está numa noite feliz. Hoje ele não esteve em uma noite tão boa, mas não considero um erro. Tanto que os gols saíram no segundo tempo.