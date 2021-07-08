Ceni explica opção por Bruno Viana e analisa fase do Flamengo: 'Entendo as críticas, mas sigo meu trabalho'

Quarta derrota em seis jogos, atuação coletiva novamente abaixo, e o trabalho de Rogério Ceni cada vez mais questionado. Assim, sai o Flamengo do Mineirão após o 2 a 1 para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira. Mesmo com a volta de jogadores que estavam na Copa América, o treinador não conseguiu dar consistência ao time e vê as críticas aumentarem.
+ ATUAÇÕES: Coletivo vai mal, Bruno Viana tem noite desastrosa e poucos se salvam em nova derrota do FlamengoEm coletiva de imprensa após a partida, o técnico foi questionado pelo momento atual do Flamengo e disse entender as reclamações da torcida. Ele citou novamente os desfalques e destacou que segue "fazendo o melhor" para voltar ao caminho das vitórias.
- Minha relação e meu trabalho com os atletas é o mesmo do primeiro dia. Eu trato da mesma maneira e sinto o mesmo retorno de cada um. Logicamente, quem joga sempre está um pouco mais feliz em relação a quem não joga, isso é normal. Todos assistiram o jogo e viram o esforço e dedicação do time. Foi um jogo muito próximo e parelho. Os jogadores estão se esforçando ao máximo para conseguir a vitória.
Por fim, o técnico explicou o motivo de ter escalado Bruno Viana como titular contra o Atlético-MG. O zagueiro não teve boa atuação no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Para Ceni, no entanto, a escolha não pode ser considerada um erro.
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- O Bruno Viana vem treinando bem todos os dias. O motivo de começar com ele é porque ele tem uma condução de bola e um passe em profundidade bom. Eu também queria colocar o Rodrigo (Caio) para fazer o confronto com o Hulk. Mas nem sempre o atleta está numa noite feliz. Hoje ele não esteve em uma noite tão boa, mas não considero um erro. Tanto que os gols saíram no segundo tempo.
Com 12 pontos em oito jogos, o Flamengo ocupa a 11ª posição no Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe receber a Chapecoense no Maracanã em busca de recuperação. A partida será no domingo, às 18h15 (de Brasília), e é válida pela 11ª rodada da competição.