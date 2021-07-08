Diego Alves lamenta erros repetidos pelo Flamengo e diz: 'Fico triste porque perdemos em 4 minutos'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo teve um dos seus piores rendimentos coletivos sob o comando de Rogério Ceni e, nesta quarta-feira, perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Os gols saíram em jogadas seguidas, num curto intervalo de tempo, o que fez Diego Alves lamentar ainda mais o revés, na saída do campo, e sublinhar erros repetidos. - Fico mais triste com os quatro minutos que recebemos dois gols. O jogo tem que ser de 90 minutos intensos, concentrados. Perdemos o jogo em quatro minutos, e isso vem de alguns jogos, esse começo de segundo tempo. Tem que ser corrigido porque é um detalhe importante. Perdemos três pontos, mas vamos seguir - falou Alves, ao canal "Premiere".

Capitão do time na ausência de Diego Ribas, lesionado, o camisa 1 também comentou a respeito da pressão acentuada vivida por Rogério Ceni, que conheceu a sua segunda derrota consecutiva no Brasileirão.

- A gente convive com isso o tempo todo, com pressão externa. O que a gente tenta fazer é não ser afetado por essa pressão, que existe. A gente sabe de tudo, da grandeza do clube e da pressão que é vestir essa camisa. Precisamos melhorar bastante coisa para conseguir os nossos objetivos.

- Precisamos ser coerentes. Quando ganha, é uma maravilha, a gente vem, fala. Quando perde, temos que reconhecer os méritos do adversário e reconhecer os nossos erros, para que a gente não faça novamente - emendou.

+ Veja a tabela do Brasileirão