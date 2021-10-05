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Eliminatórias

Com problema pessoal, Casemiro não se apresenta à Seleção Brasileira

O volante do Real Madrid foi o único que não se apresentou em Bogotá, na Colômbia, onde a delegação se concentra antes de enfrentar a Venezuela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2021 às 18:42

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 18:42

Após vitória sobre o Equador na última sexta-feira (04), Casemiro afirmou que o posicionamento dos jogadores era muito claro
Após vitória sobre o Equador na última sexta-feira (04), Casemiro afirmou que o posicionamento dos jogadores era muito claro Crédito: Reprodução TV Globo
Um dos capitães da Seleção Brasileira, Casemiro pode ficar fora dos próximos três jogos das Eliminatórias. O volante do Real Madrid foi o único que não se apresentou em Bogotá, na Colômbia, onde a delegação se concentra antes de enfrentar a Venezuela, quinta-feira (7).
Segundo a assessoria da seleção, Casemiro teve um "problema pessoal" e ainda não há definição se ele irá ou não para os compromissos da equipe de Tite.
Se Casemiro não fizer parte do grupo na data Fifa atual, o técnico terá Fabinho como alternativa. Além dele, o meio-campo do Brasil ainda tem Fred, Edenílson e Gerson. Em funções mais ofensivas do setor ainda estão Paquetá e Everton Ribeiro.

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Nesta terça (5), Tite comanda o segundo treino da seleção em solo colombiano. O grupo estaria completo se não fosse a intercorrência com Casemiro.
Além da Venezuela, o Brasil joga contra a Colômbia, em Barranquilla, domingo (10), e Uruguai, na quinta-feira seguinte (14), em Manaus.

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