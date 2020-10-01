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Festa rubro-negra

Com gol do capixaba Lincoln, Flamengo goleia o Del Valle na Libertadores

Rubro-Negro sobrou em cima dos equatorianos e garantiu a classificação às oitavas de final da competição continental

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 23:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 23:28
Lincoln comemora gol com a camisa do Flamengo
Lincoln comemora gol com a camisa do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Nada como um dia após o outro.  Se quando foi ao Equador, o Flamengo perdeu por 5 a 0 para o Independiente del Valle, desta vez o Rubro-Negro revidou. O Fla goleou o time equatoriano por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (30), em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores e de quebra, ainda carimbou a classificação para as oitavas de final da competição continental. 
O atacante capixaba Lincoln, enfim, encerrou seu jejum de gols ao abrir o placar para o Flamengo. Pedro e Bruno Henrique (duas vezes) marcaram os outros gols do jogo. Com o resultado, o Flamengo chegou a 12 pontos e assumiu a ponta do Grupo A. A classificação para o mata-mata já está garantida, mas na próxima rodada, quando vai enfrentar o Junior Barranquilla em jogo maracado para o dia 21 de outubro, estará em jogo a liderança do grupo, que teoricamente garante um confronto menos complicado nas oitavas.

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O JOGO

O início do jogo começou com o Independiente del Valle tentando dominar o jogo, mas todas as suas tentativas pararam nas mãos do goleiro Hugo Souza. Com o passar do tempo, o Flamengo entendeu a estratégia adversária e melhorou no jogo. Foi justamente nesse momento que o Rubro-Negro precisou de cinco minutos para fazer dois gols.  
O primeiro saiu aos 26 minutos. Matheuzinho acelerou pela meia-direita, cruzou a bola rasteira na área e Lincoln chegou finalizando de prima com a perna direita para fazer 1 a 0. Aos 31 minutos, o atacante capixaba recuperou a bola ainda no campo de defesa e deu início a jogada que terminou em passe açucarado de Gabigol para Pedro completar para as redes.  
No final do primeiro tempo, Gabigol foi substituído devido a uma lesão no pé direito. Em seu lugar entrou Bruno Henrique, que entrou iluminado em campo. O atacante balançou as redes duas vezes. Mal rolou a bola pra o segundo tempo, o atacante marcou seu primeiro gol aos seis minutos, ao aproveitar rebote de Pinos em finalização de Arrascaeta e estufar as redes. Aos 28, Bruno Henrique recebeu belo passe de Arrascaeta, driblou o goleiro Pinos e finaliza para fazer 4 a 0 e decretar a vitória.

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