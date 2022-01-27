Com dois de Lázaro, garotada do Flamengo vence na estreia do Carioca

Lázaro fez os dois gols da vitória rubro-negra sobre a Portuguesa Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O primeiro passo do Flamengo na temporada foi dado com o pé direito de Lázaro. Afinal, o atacante marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro, na estreia do Rubro-Negro no Carioca, em partida que a equipe atuou sob o comando de Fabio Matias, do Sub-20. Os garotos fizeram um jogo seguro diante da Lusa, que descontou com Sanchez.

Mais uma vez com a garotada, o Flamengo volta a campo neste sábado, quando visita o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O jogo será às 18h. A Portuguesa, por sua vez, enfrenta o Audax, no Luso-Brasileiro, às 15h30.

PARA PAULO SOUSA VER!

A partida foi acompanhada por Paulo Sousa e sua comissão técnica, que compareceram ao Luso-Brasileiro. O técnico tem a intenção de utilizar jovens ao longo da temporada, como Lázaro e Matheus França. Assim, era uma ótima oportunidade para os garotos do Ninho. Entre os titulares, Matheus Cunha, Cleiton, Marcos Paulo e Igor Jesus fizeram suas estreias entre os profissionais.

O começo não poderia ser mais positivo para os garotos do Ninho, que, seguindo o plano de jogo de Fabio Matias, valorizaram a posse de bola, buscando recuperá-la rapidamente também. Foi assim que Matheus França desarmou o adversário na intermediária e André arrancou até a área, onde Carlão o derrubou. Aos cinco minutos, Lázaro cobrou o pênalti com categoria, deslocando o goleiro, e marcou o primeiro gol do Flamengo na temporada.

FIMMMMMMMMMM DE JOGO NO LUSO-BRASILEIRO! O Mengão vence a Portuguesa por 2 a 1 com dois gols de Lázaro e inicia o Carioca 2022 com o pé direito! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/lI3SXjddFc — Flamengo (@Flamengo) January 27, 2022

Após o gol sofrido, a Portuguesa "acordou" e o jogo seguiu equilibrado até o intervalo, com boas chances e três finalizações para cada lado. Quem se destacou pelo Flamengo foi o centroavante André, que voltou a dar trabalho à defesa rival e, por pouco, não completou cruzamento para a rede. Pela Lusa, Pirambu exigiu de Matheus Cunha boa defesa, e Watson finalizou com perigo.

LÁZARO AMPLIA, E FLA VENCE!

O cenário se repetiu na volta do intervalo. Mais ligado, o Flamengo ampliou a vantagem após um bom início de segundo tempo. Lázaro, que já tinha feito dois bons lances, marcou o segundo gol rubro-negro (e dele) aproveitando o rebote em chute de Thiaguinho. A finalização, de primeira, foi com estilo: 2 a 0.