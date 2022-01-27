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Com dois de Lázaro, garotada do Flamengo vence na estreia do Carioca

Meia-atacante teve grande atuação e fez os gols da vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa; português Paulo Souza acompanhou o jogo e gostou do que viu

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 23:55

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 23:55
Flamengo
Lázaro fez os dois gols da vitória rubro-negra sobre a Portuguesa Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O primeiro passo do Flamengo na temporada foi dado com o pé direito de Lázaro. Afinal, o atacante marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro, na estreia do Rubro-Negro no Carioca, em partida que a equipe atuou sob o comando de Fabio Matias, do Sub-20. Os garotos fizeram um jogo seguro diante da Lusa, que descontou com Sanchez.
Mais uma vez com a garotada, o Flamengo volta a campo neste sábado, quando visita o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O jogo será às 18h. A Portuguesa, por sua vez, enfrenta o Audax, no Luso-Brasileiro, às 15h30.

PARA PAULO SOUSA VER!

A partida foi acompanhada por Paulo Sousa e sua comissão técnica, que compareceram ao Luso-Brasileiro. O técnico tem a intenção de utilizar jovens ao longo da temporada, como Lázaro e Matheus França. Assim, era uma ótima oportunidade para os garotos do Ninho. Entre os titulares, Matheus Cunha, Cleiton, Marcos Paulo e Igor Jesus fizeram suas estreias entre os profissionais.
O começo não poderia ser mais positivo para os garotos do Ninho, que, seguindo o plano de jogo de Fabio Matias, valorizaram a posse de bola, buscando recuperá-la rapidamente também. Foi assim que Matheus França desarmou o adversário na intermediária e André arrancou até a área, onde Carlão o derrubou. Aos cinco minutos, Lázaro cobrou o pênalti com categoria, deslocando o goleiro, e marcou o primeiro gol do Flamengo na temporada.
Após o gol sofrido, a Portuguesa "acordou" e o jogo seguiu equilibrado até o intervalo, com boas chances e três finalizações para cada lado. Quem se destacou pelo Flamengo foi o centroavante André, que voltou a dar trabalho à defesa rival e, por pouco, não completou cruzamento para a rede. Pela Lusa, Pirambu exigiu de Matheus Cunha boa defesa, e Watson finalizou com perigo.

LÁZARO AMPLIA, E FLA VENCE!

O cenário se repetiu na volta do intervalo. Mais ligado, o Flamengo ampliou a vantagem após um bom início de segundo tempo. Lázaro, que já tinha feito dois bons lances, marcou o segundo gol rubro-negro (e dele) aproveitando o rebote em chute de Thiaguinho. A finalização, de primeira, foi com estilo: 2 a 0.
A Lusa mexeu e a resposta foi imediata. Aos 15, Sanchez subiu mais que Noga e Cleiton e, desviando escanteio, descontou para a Portuguesa. A equipe de Marcus Paulo Grippi tentou tornar o jogo mais físico, por vezes fazendo faltas mais duras, mas os garotos do Ninho suportaram bem e, além de controlar a posse de bola, conseguiram boas escapadas para contra-atacar. O placar, contudo, não foi mais alterado, e os garotos do Ninho estrearam com vitória.

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