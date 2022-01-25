Com multa astronômica! Flamengo oficializa o novo contrato de Matheus França

Joia de 17 anos e prestes a estrear no Campeonato Carioca pelos profissionais, Matheus França teve o seu novo contrato com o Flamengo oficializado nesta terça-feira. O vínculo é até abril de 2027, com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 616 milhões na cotação atual) - a maior da história do clube. O contrato anterior de Matheus França, que passa a ter uma valorização salarial, era válido até 2025. O acerto já havia sido anunciado em outubro do ano passado e comemorado pelo meia-atacante:

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- Sei o significado e a responsabilidade de vestir o Manto Sagrado, e me sinto honrado por ter esse grande privilégio. Espero continuar me divertindo dentro de campo, sempre focado nos objetivos que o clube tem para mim.

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Destaque no time sub-17 na temporada passada, inclusive com presença constante nas Seleções de base, Matheus França será titular na estreia do Flamengo no Carioca, a ser realizada contra a Portuguesa, às 21h35, desta quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro.

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Matheus França já foi, inclusive, elogiado pelo técnico Paulo Sousa, que tende a utilizá-lo no grupo principal ao longo de 2022.