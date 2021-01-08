Cartoleiro de Vila Velha fatura o mês de outubro na Liga Rede Gazeta

Leandro porto foi o vencedor de outubro da Liga Rede Gazeta no Cartola FC Crédito: Murilo Cuzzuol

Cartoleiro que se preze não costuma revelar as táticas na hora de escalar, mas com Leandro Porto Araujo não tem dessa. Foi apostando principalmente em equipes que jogam em casa e deixando o clubismo de lado que ele conseguiu faturar o mês de outubro da Liga da Rede Gazeta.

Foi comandando o LP City que ele conseguiu desbancar os mais de 1,2 mil competidores, e por direito levou a camisa do time do coração: o Vasco.

"A fase do time não está muito boa, mas pelo menos no Cartola estou indo bem, não só na Liga da Gazeta como nas outras que jogo. Priorizo sempre as equipes mandantes, pois as chances de vencerem são maiores. Nessa rodada (28) não deu muito certo, mas no geral funciona", contou o cartoleiro de Vila Velha.

Com 1958 pontos até aqui, o time de Leandro está em sétimo na classificação geral e ele já definiu em quem apostar na próxima rodada para fazer uma boa pontuação e encurtar a distância para os líderes.

"Nessa vou apostar no Cano. O Vasco pega o Botafogo no desespero e ele já não faz gols há alguns jogos. É uma boa. Acho que o Inter também tem chances de gerar pontos, pois está embalado e recebe o Goiás", disse.

E CONTRA O VASCO

Sem receio algum em dizer, o vascaíno admitiu que escala jogadores contra o time pelo qual torce.

"Ah, claro (risos). O time do Vasco não é lá essas coisas e está em uma fase ruim. Já fiz bons pontos contra, já me acostumei com isso. Tem jogador que não coloca, mas dá para separar o lado torcedor do jogador", explicou.

LIGA REDE GAZETA

Liga Rede Gazeta no Cartola FC Crédito: Adriana Rios/Ilustração A Gazeta

O campeão de cada mês vai levar uma camisa oficial do seu time de coração. Como o jogo estará disponível de agosto a fevereiro, sete jogadores serão premiados. Para participar é muito fácil. Basta criar um time no Cartola FC, procurar a Liga Rede Gazeta , que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Para ninguém desanimar no meio do caminho e deixar a competição mais acirrada, a liga vai oferecer prêmios mensais.. Como o jogo estará disponível de agosto a fevereiro, sete jogadores serão premiados.

Ganhar a camisa do time de coração é bom demais. Mas o campeão geral da liga, que só vamos conhecer no dia 24 de fevereiro, merece uma moral maior, né. Porque para levar essa ele vai ter que ralar demais. Por isso a Rede Gazeta vai disponibilizar um prêmio surpresa, que será divulgado mais à frente. Mas pode saber que vem coisa boa por aí.

REGRAS DA LIGA