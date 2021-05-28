Cartola FC: resenha no Whatsapp da Liga Rede Gazeta liberada neste sábado

Liga Rede Gazeta no Cartola FC Crédito: Adriana Rios/Ilustração A Gazeta

grupo no Whatsapp para os cartoleiros receberem as principais informações relacionadas à disputa no fantasy game do Uma das novidades da Liga Rede Gazeta no Cartola FC deste ano é a criação de umdo Campeonato Brasileiro . Dicas, resultados e informes das premiações vão ser divulgados no grupo que estará disponível a partir deste sábado (29).

Além de receberem em primeira mão as principais informações da liga, os cartoleiros também vão poder trocar aquela ideia com os adversários. A resenha será liberada no dia do fechamento mercado e ficará aberta até o resultado da rodada. Depois disso, o grupo volta a ficar restrito para a administração da liga.

REGRAS DO GRUPO





Não pode ofender um membro do grupo;



Discussões políticas estão proibidas;



Está proibida a publicação de produtos e serviços ou qualquer propaganda de venda comercial;



O assunto predominante do grupo é futebol e Cartola FC;



A resenha será aberta no dia que o mercado fecha e ficará disponível até o resultado da rodada. Após esse período, o grupo volta a ficar restrito às publicações da administração da liga;



Quem não cumprir às regras estará sujeito à exclusão do grupo e da liga.



PREMIAÇÃO

Para ninguém desanimar no meio do caminho e deixar a competição mais acirrada, a liga vai oferecer prêmios mensais. O jogo estará disponível de maio a dezembro, mas como o primeiro e último mês terão apenas uma rodada, serão premiados os campeões dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que vão faturar uma camisa do time de coração e um Kit Família Senna + 4 chopps Brahma, no Five Sport Bar do Shopping Vitória.

Ganhar a camisa do time de coração e uma rodada de chopp acompanhada de um petisco é bom demais. Mas o campeão geral da liga, que só vamos conhecer no dia 05 de dezembro, merece uma moral maior, né. Porque pra levar essa ele vai ter que ralar demais. Por isso a Rede Gazeta vai disponibilizar um superprêmio, que será divulgado mais à frente. Mas pode saber que vem coisa boa por aí.

PARTICIPE

Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola FC, buscar a Liga Rede Gazeta, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Além da inscrição no fantasy game, solicitamos que todos preencham o formulário abaixo para que possamos ter os contatos de todos os participantes. Assim, conseguiremos entrar em contato com os jogadores que serão premiados.