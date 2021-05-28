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Fantasy Game

Cartola FC: resenha no Whatsapp da Liga Rede Gazeta liberada neste sábado

No grupo oficial da liga, os cartoleiros vão receber dicas, notícias, conhecer os premiados e tirar aquela onda com os rivais

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2021 às 20:11
Liga Rede Gazeta no Cartola FC
Liga Rede Gazeta no Cartola FC Crédito: Adriana Rios/Ilustração A Gazeta
Uma das novidades da Liga Rede Gazeta no Cartola FC deste ano é a criação de um grupo no Whatsapp para os cartoleiros receberem as principais informações relacionadas à disputa no fantasy game do Campeonato Brasileiro. Dicas, resultados e informes das premiações vão ser divulgados no grupo que estará disponível a partir deste sábado (29).
Além de receberem em primeira mão as principais informações da liga, os cartoleiros também vão poder trocar aquela ideia com os adversários. A resenha será liberada no dia do fechamento mercado e ficará aberta até o resultado da rodada. Depois disso, o grupo volta a ficar restrito para a administração da liga.

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  • REGRAS DO GRUPO 

  • Não pode ofender um membro do grupo; 
  • Discussões políticas estão proibidas; 
  • Está proibida a publicação de produtos e serviços ou qualquer propaganda de venda comercial;
  • O assunto predominante do grupo é futebol e Cartola FC; 
  • A resenha será aberta no dia que o mercado fecha e ficará disponível até o resultado da rodada. Após esse período, o grupo volta a ficar restrito às publicações da administração da liga;
  • Quem não cumprir às regras estará sujeito à exclusão do grupo e da liga.

PREMIAÇÃO

Para ninguém desanimar no meio do caminho e deixar a competição mais acirrada, a liga vai oferecer prêmios mensais. O jogo estará disponível de maio a dezembro, mas como o primeiro e último mês terão apenas uma rodada, serão premiados os campeões dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que vão faturar uma camisa do time de coração e um Kit Família Senna + 4 chopps Brahma, no Five Sport Bar do Shopping Vitória. 
Ganhar a camisa do time de coração e uma rodada de chopp acompanhada de um petisco é bom demais. Mas o campeão geral da liga, que só vamos conhecer no dia 05 de dezembro, merece uma moral maior, né. Porque pra levar essa ele vai ter que ralar demais. Por isso a Rede Gazeta vai disponibilizar um superprêmio, que será divulgado mais à frente. Mas pode saber que vem coisa boa por aí.

PARTICIPE

Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola FC, buscar a Liga Rede Gazeta, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Além da inscrição no fantasy game, solicitamos que todos preencham o formulário abaixo para que possamos ter os contatos de todos os participantes. Assim, conseguiremos entrar em contato com os jogadores que serão premiados.
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