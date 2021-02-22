Campeão no Kleber Andrade pelo sub-20 do Vasco, Caio Lopes lamenta rebaixamento

Caio Lopes chegou a ser titular em alguns jogos no Brasileirão Crédito: João Henrique Castro

O Gigante da Colina ainda não está matematicamente rebaixado, mas o cenário é quase impossível de ser revertido. Na 17ª colocação com 38 pontos, os cariocas tem três pontos a menos que o Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação. Para impedir o quarto descenso de sua história, precisa vencer o Goiás em São Januário na última rodada da competição e ainda tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Além disso, o time cearense não pode pontuar contra o Fluminense, no Maracanã.

Atletas comemoram o segundo gol do Vasco, marcado pelo camisa 10 da equipe, MT Crédito: Daniel Pasti

Com a queda já praticamente certa, o discurso entre os garotos campeões da base é de reconstrução. Caio Lopes, volante titular do título deste domingo (21) sobre o Atlético-MG e que teve participações no time principal do Vasco durante esta temporada, classificou o momento do time principal como um capítulo machado na história do Vasco, mas chamou a responsabilidade e citou a base como principal ativo do clube que ajudará a equipe cruz-maltina a se reerguer.

"É muito triste. Todo mundo sabe do tamanho da instituição Vasco da Gama, a história bonita que tem. Infelizmente, é um capítulo que fica manchado. Vai depender da gente agora, do futuro, nós que somos novos, somos o patrimônio do clube. Vamos ter que ajudar de alguma forma o Vasco a se reerguer. Esse é o nosso objetivo, acredito que a diretoria também tenha esse objetivo para a gente pelo ano vitorioso que tivemos. Agora é pensar na próxima temporada e tirar o Vasco dessa situação. Esse título nosso não fez a torcida esquecer o que aconteceu mais cedo, mas cabe a gente pensar no futuro. Com certeza vamos tirar o Vasco dessa situação", lamentou o camisa 5 da base vascaína, após a partida deste domingo (21).

Atletas do sub-20 do Vasco comemoram título no gramado do Kleber Andrade Crédito: Daniel Pasti

Caio é um dos destaques do time sub-20 do Gigante da Colina e uma das grandes promessas da base cruz-maltina. Um dos mais experientes do elenco, o volante falou também sobre o complicado jogo contra o Atlético-MG e valorizou o título, conquistado nos pênaltis. O Vasco abriu dois gols de vantagem, mas cedeu o empate no segundo tempo e ainda teve o capixaba Arthur, que entrou no decorrer da partida, expulso na etapa final.

"A gente fez um primeiro tempo bom, tivemos uma vantagem, só que não conseguimos segurar. Nas ocasiões do jogo eles acharam um belo gol, a gente teve um jogador a menos. No final, os mais experientes, como eu e o Miranda, tentamos dentro de campo não deixar abaixar pra ter a chance de ganhar nos pênaltis. O principal, na hora que a gente tomou o empate e ficou com um a menos, era tentar segurar pra ganhar nos pênaltis e fomos muito felizes", comemorou.

"ANO QUE VAI FICAR MARCADO"

Ao contrário do time profissional, a base do Vasco viveu um ano mágico. A temporada começou com o título do Campeonato Carioca Sub-20, teve a conquista da Copa do Brasil da categoria e, como afirmou Caio Lopes, fechou com chave de ouro com a conquista da Supercopa do Brasil.

O camisa 5 destacou que foi um dos anos com mais conquistas na história recente da base vascaína e afirmou que a temporada que começou em 2020 e terminou apenas em 2021 ficará marcada na carreira e na vida de todos os atletas.