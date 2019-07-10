Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais uma medalha

Campeão da Copa América, Richarlison é homenageado na Assembleia

Atacante da Seleção Brasileira, que é natural de Nova Venécia, foi autor do gol que garantiu o título da Copa América para o Brasil no último domingo (7)

Publicado em 

10 jul 2019 às 14:29

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 14:29

Crédito: Internauta/Gazeta Online
Muito mais do que os gols que marca pelo Everton e pela Seleção Brasileira, o capixaba Richarlison, de 22 anos, caiu nas graças da torcida pela humildade e pelo bom exemplo fora de campo. O atacante, que é natural de Nova Venécia e já vestiu as camisas do Real Noroeste, América-MG, Fluminense e Watford, foi homenageado na Assembleia Legislativa (veja vídeo abaixo), na manhã desta quarta-feira (10), com a Comenda do Mérito Esportivo “José de Anchieta Fontana”, proposta pelo deputado estadual Luciano Machado (PV). 
Um atacante que brilha dentro e fora das quatro linhas. Para o deputado, a maior demonstração de bom coração do atleta foi a recente ajuda de R$ 49 mil aos alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para uma competição internacional de matemática.
“Ele merece essa homenagem pelo ato bacana de ajudar os alunos do Ifes. Mas não é só isso. Ele é um capixaba que se destaca a nível nacional e internacional, vem de família simples e sempre dá o bom exemplo”, explicou.
O deputado disse ainda que Richarlison é uma referência para os capixabas e que o jogador se sentiu orgulhoso ao ser convidado, na última semana de junho, a receber a homenagem na Assembleia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Política Richarlison Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados