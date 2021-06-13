Brasileirão, Série B, Eurocopa e Copa América: saiba onde assistir aos jogos

O domingo (13) será de muita bola rolando. Fique atento para saber onde vai passar o jogo que você não pode perder. Confira a lista.
- JOGOS DESTE DOMINGO (13)
- 3ª RODADA DO BRASILEIRÃO
- Flamengo x América-MG
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Atlético-MG x São Paulo
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (SP e MG) e Premiere
- Grêmio x Atlético-PR
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (RS) e Premiere
- Bahia x Internacional
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Fortaleza x Sport
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Bragantino x Fluminense
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Chapecoense x Ceará
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Botafogo x Remo
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- EUROCOPA
- Inglaterra x Croácia
Horário: 10h
Onde assistir: TV Gazeta e SporTV
- Áustria x Macedônia do Norte
Horário: 13h
Onde assistir: SporTV
- Holanda x Ucrânia
Horário: 16h
Onde assistir: SporTV
- COPA AMÉRICA
- Brasil x Venezuela
Horário: 18h
Onde assistir: SBT, ESPN e FOX SPORTS
- Colômbia x Equador
Horário: 21h
Onde assistir: Fox Sports