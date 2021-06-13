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Futebol

Brasileirão, Série B, Eurocopa e Copa América: saiba onde assistir aos jogos

Flamengo encara o América-MG, e o Fluminense pega o Bragantino pela Série A. Na Série B, o Botafogo enfrenta o Remo. O Brasil estreia na Copa América, e três jogos agitam a Eurocopa

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2021 às 02:00
Jogadores do Flamengo comemoram
Embalado por vitória na Copa do Brasil, Flamengo agora quer pontuar no Brasileirão Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O domingo (13) será de muita bola rolando. Fique atento para saber onde vai passar o jogo que você não pode perder. Confira a lista.
  • JOGOS DESTE DOMINGO (13)

  • 3ª RODADA DO BRASILEIRÃO

  • Flamengo x América-MG 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere  

  • Atlético-MG x São Paulo
    Horário: 16h
    Onde assistir: Globo (SP e MG) e Premiere
     
  • Grêmio x Atlético-PR
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (RS) e Premiere

  • Bahia x Internacional
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere 
     
  • Fortaleza x Sport
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere
      
  • Bragantino x Fluminense
    Horário: 20h30
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Chapecoense x Ceará
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere 

  • SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

  • Botafogo x Remo 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Premiere 

  • EUROCOPA 

  • Inglaterra x Croácia 
    Horário: 10h
    Onde assistir: TV Gazeta e SporTV 

  • Áustria x Macedônia do Norte 
    Horário: 13h 
    Onde assistir: SporTV 

  • Holanda x Ucrânia 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: SporTV 

  • COPA AMÉRICA 

  • Brasil x Venezuela 
    Horário: 18h 
    Onde assistir: SBT, ESPN e FOX SPORTS  

  • Colômbia x Equador 
    Horário: 21h 
    Onde assistir: Fox Sports

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