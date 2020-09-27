Futebol

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (27)

Vasco encara o Bragantino às 11h. Já o Flamengo enfrenta o Palmeiras às 16h. Veja a lista de partidas

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 07:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 07:02
A imagem mostra o acatante Cano, do Vasco, comemorando um de seus gols na vitória sobre o Ceará
Cano é o artilheiro do Vasco no Brasileirão Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quarta-feira (23) quando o Sport venceu o Corinthians por 1 a 0. Três jogos foram disputados no sábado (26), cinco partidas acontecem no neste domingo (27), e ainda um jogo fecha a conta na segunda-feira (28). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste fim de semana. 
  • 12ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste domingo (27)

  • Vasco x Bragantino
    Horário: 11h 
    Onde assistir: Premiere

  • Palmeiras x Flamengo (Jogo adiado)
      
  • Ceará x Goiás
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético-GO x Botafogo
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere
      
  • Santos x Fortaleza 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: TNT e Premiere

  • Jogo de segunda-feira (28)  

  • Fluminense x Coritiba 
    Horário: 20h 
    Onde assistir: Premiere

