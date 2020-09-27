Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (27)

A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quarta-feira (23) quando o Sport venceu o Corinthians por 1 a 0. Três jogos foram disputados no sábado (26), cinco partidas acontecem no neste domingo (27), e ainda um jogo fecha a conta na segunda-feira (28). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste fim de semana.
- 12ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste domingo (27)
- Vasco x Bragantino
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- Palmeiras x Flamengo (Jogo adiado)
- Ceará x Goiás
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Atlético-GO x Botafogo
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Santos x Fortaleza
Horário: 20h30
Onde assistir: TNT e Premiere
- Jogo de segunda-feira (28)
- Fluminense x Coritiba
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere