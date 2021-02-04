Brasileirão: Confira onde assistir aos jogos desta quinta-feira (04)

Após cinco partidas que aconteceram na quarta-feira (03), a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro terá mais três jogos disputados nesta quinta-feira (04), com destaque para o clássico entre Flamengo e Vasco, duelo que pode ser decisivo para as ambições dos dois clubes no campeonato. Líder do campeonato, O Internacional também entra em campo. O time colorado vai enfrentar o Athletico-PR.
- Campeonato Brasileiro - 34ª rodada
- Quinta-feira (04)
- Fortaleza x Coritiba
Horário: 18h30
Onde assistir: TNT e Premiere
- Flamengo x Vasco
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere
- Atlhetico-PR x Internacional
Horário: 21h
Onde assistir: TNT