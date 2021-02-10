Brasileirão: confira onde assistir aos jogos desta quarta-feira (10)

O Campeonato Brasileiro terá o complemento de sua 35ª rodada nesta quarta-feira (10). A bola vai rolar para cinco partidas, entre as mais importantes está a do líder Internacional. O colorado encara o Sport e se vencer pode abrir ainda mais vantagem na ponta da tabela. Confira os horários e os canais que vão transmitir os jogos.
- Internacional x Sport
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Fortaleza x Vasco
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- São Paulo x Ceará
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere
- Fluminense x Atlético-MG
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Corinthians x Athletico-PR
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Globo (SP)