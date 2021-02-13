Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 36ª rodada

A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (13) com três jogos. Cinco partidas acontecem no domingo (14), e outras duas fecham a conta na segunda-feira (14). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste fim de semana.
- 36ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste sábado (13)
- Goiás x Botafogo
Horário: 17h
Onde assistir: Premiere
- Santos x Coritiba
Horário: 19h
Onde assistir: TNT e Premiere
- Atlético-MG x Bahia
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
Jogos deste domingo (14)
- Flamengo x Corinthians
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta
- Vasco x Internacional
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Palmeiras x Fortaleza
Horário: 18h15
Onde assistir: TNT e Premiere
- Athletico-PR x Atlético-GO
Horário: 18h15
Não terá transmissão na televisão
- Grêmio x São Paulo
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Jogo de segunda-feira (15)
- Ceará x Fluminense
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Sport x Bragantino
Horário: 20h
Onde assistir: SporTV e Premiere