Botafogo goleia o Volta Redonda e no Campeonato Carioca

Joel Carli completou 180 jogos com a camisa do Fogão Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na noite que marcou os 180 jogos de Joel Carli com a camisa do Botafogo - e colocou o argentino como o estrangeiro com mais jogos pelo Alvinegro -, o Glorioso venceu o Volta Redonda por 5 a 0. A partida, disputada nesta segunda-feira (07) no Estádio Nilton Santos, foi válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O próprio argentino, Lucas Mezenga, Rikelmi e Erison, duas vezes, marcaram os gols.

O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo (13) para enfrentar o Audax Rio às 18h, em Angra dos Reis. O Voltaço mede forças com a Portuguesa no sábado às 16h no Raulino de Oliveira. Ambos os jogos são válidos pela última rodada da Taça Guanabara.

O Botafogo chega a 19 pontos e se iguala em pontuação ao Vasco, mas ultrapassa o Cruz-Maltino e chega à 3ª colocação do Carioca por ter marcado mais gols na competição. O Volta Redonda segue em situação dramática: com cinco pontos, é o lanterna.

O JOGO

A noite especial para Joel Carli foi coroada com uma bola na rede. O Botafogo começou pressionando e passou perto de marcar logo nos primeiros minutos. A alegria do gol veio aos 10 minutos: após escanteio batido por Daniel Borges, Carli subiu mais alto que a defesa e saiu para o abraço.

O Botafogo não tirou o pé do acelerador depois da bola na rede. Com Raí e Matheus Nascimento bem participativos, o Alvinegro era dominante em todas as áreas do campo. A equipe, contudo, caiu de ritmo após a parada técnica e a partida perdeu em intensidade. O único lance de emoção da segunda metade da primeira etapa foi um contra-ataque puxado por Rikelmi. O camisa 27 deixou Matheus Nascimento na boa para marcar, mas o atacante quis driblar o goleiro e perdeu boa oportunidade.

Ameaçado pelo rebaixamento, o Volta Redonda voltou com tudo para o segundo tempo. Pressionando mais alto, o Voltaço o incomodou a saída de bola do Alvinegro e até chegou a assustar o goleiro Gatito Fernández.

A questão é que a estrategia abriu espaços para o Glorioso no contra-ataque. O Botafogo teve duas descidas em velocidade com perigo envolvendo Raí, conduzindo e passando, e Luiz Fernando, finalizando: na primeira o atacante deu uma cavadinha e o zagueiro afastou em baixo da trave; na segunda a bola desviou no meio do caminho e o goleiro teve que operar um milagre.

Apesar de tanta correria, o Botafogo teve a tranquilidade no placar em um lance de bola parada: após escanteio batido por Vitor Marinho, Lucas Mezenga apareceu livre na área para finalizar e marcar o segundo gol do Alvinegro na partida.

E ainda deu tempo de fechar com chave de ouro. Em jogada pelo lado esquerdo, Romildo cruzou rasteiro para Rikelmi, que estava livre na entrada da área, acertar um chute de rara felicidade e sair para o abraço. Foi o primeiro gol como profissional do camisa 27.