Benzema faz três gols, Real Madrid vence o PSG e vai às quartas da Champions

Benzema decidiu mais uma vez para o Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

Os reis da Europa. Foi sob este lema que o Real Madrid entrou em campo no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira (09) para fazer história mais uma vez na Champions League. Pelo jogo de volta das oitavas de final, o time merengue venceu o PSG por 3 a 1 e avançou para a próxima fase. Mbappé abriu o placar, mas Benzema marcou três vezes para virar.

O primeiro tempo foi de chances para os dois lados, mas pouca efetividade. No time merengue, Benzema teve três oportunidades, sendo duas de cabeça e um chute de fora da área, mas não marcou. No PSG, Mbappé parou em duas boas defesas de Courtois. Messi também teve chance em tabela com Neymar.

Aos 33 minutos, Mbappé marcou, mas o lance foi anulado por impedimento. Nuno Mendes recebeu lançamento, foi na linha de fundo e tocou para o camisa 7 bater. O lateral, porém, estava em posição irregular na origem da jogada. No segundo tempo, Mbappé fez outro gol, mas desta vez ele que estava impedido.

O gol anulado do PSG não fez falta porque cinco minutos depois Mbappé marcou mais uma vez, desta vez sem o que contestar. O time parisiense recuperou bola no campo de defesa e Neymar, em um passe magistral, tocou para Mbappé. O craque francês carregou e bateu forte para estufar as redes.

Na base da pressão, o Real Madrid chegou ao gol de empate aos 15 minutos da etapa final. Donnarumma recebou bola recuada, se atrapalhou e teve que dividir com Benzema. A bola sobrou para Vini Jr., que entregou para o camisa 9 pegar de primeira e deixar tudo igual.

Aos 30 minutos, em rápido contra-ataque, Modric roucou bola de Neymar no campo de defesa, entregou para Vini Jr., e o brasileiro segurou no ataque antes de devolver para o croata. O camisa 10 merengue achou passe fenomenal para Benzema e o centroavante fez o segundo do Real Madrid.

Não deu nem tempo de comemorar o segundo e o Real Madrid já fez o terceiro. De novo com Benzema. Na saída de bola, o PSG se atrapalhou, Vini Jr. dividiu com Marquinhos e o zagueiro brasileiro entregou nos pés do atacante francês. De primeira, ele bateu no canto de Donnarumma e fez o terceiro.