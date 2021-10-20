Benzema enfrenta julgamento na França por caso de chantagem contra Valbuena

O atacante francês Karim Benzema Crédito: Divulgação | Real Madrid

Começou nesta quarta-feira o julgamento que envolve os jogadores Karim Benzema e Mathieu Valbuena. O atacante do Real Madrid é acusado de chantagear o ex-colega da seleção francesa por conta de um vídeo erótico. Benzema não compareceu ao Tribunal de Versalhes, em Paris. O advogado Antoine Vey alegou "motivos profissionais", já que ele disputou um jogo da Liga dos Campeões da Europa na Ucrânia, na terça, e precisaria se preparar para o clássico contra o Barcelona no próximo domingo.

O caso aconteceu há cerca de seis anos, em outubro de 2015, durante uma conversa entre os jogadores na concentração da seleção francesa. Nesta quarta-feira, porém, o assunto volta à tona porque a Justiça da França vai analisar os documentos e o atacante do Real Madrid pode ser condenado a cinco anos de prisão, além de multa de 75 mil euros (R$ 486,5 mil na cotação atual). A defesa do atleta afirmou estar tranquila.

"Não há nenhum elemento material que envolva diretamente o Sr. Benzema, exceto por um sentimento extremamente tardio e não espontâneo por parte da acusação (Mathieu Valbuena). O encaminhamento do Sr. Benzema aos tribunais é bastante incompreensível. É óbvio que ele deve ser liberado", afirmou Antoine Vey, advogado do atacante do Real Madrid.

Nesta quarta-feira, Valbuena disse que "se sentiu em perigo" quando soube da existência do vídeo íntimo. "Eu estava com medo pela minha carreira esportiva, pela seleção da França. Eu sabia que se o vídeo fosse sair, ia ser complicado para mim na seleção, como vimos mais tarde", contou o meia do Olympiakos.