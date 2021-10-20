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Atletas de futebol

Benzema enfrenta julgamento na França por caso de chantagem contra Valbuena

O atacante do Real Madrid é acusado de chantagear o ex-colega da seleção francesa por conta de um vídeo erótico. Benzema não compareceu ao Tribunal de Versalhes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 out 2021 às 17:34

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 17:34

O atacante francês Karim Benzema
O atacante francês Karim Benzema Crédito: Divulgação | Real Madrid
Começou nesta quarta-feira o julgamento que envolve os jogadores Karim Benzema e Mathieu Valbuena. O atacante do Real Madrid é acusado de chantagear o ex-colega da seleção francesa por conta de um vídeo erótico. Benzema não compareceu ao Tribunal de Versalhes, em Paris. O advogado Antoine Vey alegou "motivos profissionais", já que ele disputou um jogo da Liga dos Campeões da Europa na Ucrânia, na terça, e precisaria se preparar para o clássico contra o Barcelona no próximo domingo.
O caso aconteceu há cerca de seis anos, em outubro de 2015, durante uma conversa entre os jogadores na concentração da seleção francesa. Nesta quarta-feira, porém, o assunto volta à tona porque a Justiça da França vai analisar os documentos e o atacante do Real Madrid pode ser condenado a cinco anos de prisão, além de multa de 75 mil euros (R$ 486,5 mil na cotação atual). A defesa do atleta afirmou estar tranquila.
"Não há nenhum elemento material que envolva diretamente o Sr. Benzema, exceto por um sentimento extremamente tardio e não espontâneo por parte da acusação (Mathieu Valbuena). O encaminhamento do Sr. Benzema aos tribunais é bastante incompreensível. É óbvio que ele deve ser liberado", afirmou Antoine Vey, advogado do atacante do Real Madrid.
Nesta quarta-feira, Valbuena disse que "se sentiu em perigo" quando soube da existência do vídeo íntimo. "Eu estava com medo pela minha carreira esportiva, pela seleção da França. Eu sabia que se o vídeo fosse sair, ia ser complicado para mim na seleção, como vimos mais tarde", contou o meia do Olympiakos.
Benzema está no centro das atenções nas últimas semanas por ser um dos candidatos à Bola de Ouro, prêmio dado pela revista France Football ao melhor jogador da temporada. O jogador vive de fato um momento muito bom na carreira e é o grande nome do atual elenco do Real Madrid. Na temporada passada foram 30 gols e nove assistências em 46 jogos disputados, o que faz o francês ser um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo.

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