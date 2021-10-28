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Galo Forte

Atlético-MG despacha Fortaleza no Castelão e vai à final da Copa do Brasil

O Galo agora enfrenta o Athletico-PR na grande final. As partidas acontecem nos dias 12 e 15 d edezembro

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 00:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2021 às 00:03
Hulk fez o gol que garantiu a vitória do Galo sobre o Fortaleza
Hulk fez o gol que garantiu a vitória do Galo sobre o Fortaleza Crédito: Pedro Souza/Atletico
O Atlético-MG garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil com vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza nesta quarta-feira (27), desta vez no Castelão. Na partida de ida, em casa, o time mineiro já havia vencido por 4 a 0.
A confirmação da vaga se deu sem sustos para o Atlético, que abriu o placar com Diego Costa, aos 13 minutos do segundo tempo, e ampliou aos 38, com Hulk. Já no fim da partida, aos 44, Romarinho deixou o gol de honra do Fortaleza, que terminou as semifinais batido por 6 a 1 no placar agregado.

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Campeão do torneio em 2014, o Atlético buscará o bicampeonato nos dias 12 e 15 de dezembro, agora em finais contra o Athletico-PR, que fez 3 a 0 sobre o Flamengo também nesta quarta. Curiosamente, o time paranaense, campeão em 2019, também brigará pela segunda volta olímpica no torneio nacional.
Antes da decisão, o Atlético vira a chave para o Campeonato Brasileiro. No sábado (30), o líder da competição visitará o Flamengo, no Maracanã. Eliminado da Copa do Brasil, o time de Renato Gaúcho tentará derrotar os comandados de Cuca para diminuir a crise e seguir vivo na briga pelo caneco.

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