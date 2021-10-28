Atlético-MG despacha Fortaleza no Castelão e vai à final da Copa do Brasil

Hulk fez o gol que garantiu a vitória do Galo sobre o Fortaleza Crédito: Pedro Souza/Atletico

O Atlético-MG garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil com vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza nesta quarta-feira (27), desta vez no Castelão. Na partida de ida, em casa, o time mineiro já havia vencido por 4 a 0.

A confirmação da vaga se deu sem sustos para o Atlético, que abriu o placar com Diego Costa, aos 13 minutos do segundo tempo, e ampliou aos 38, com Hulk. Já no fim da partida, aos 44, Romarinho deixou o gol de honra do Fortaleza, que terminou as semifinais batido por 6 a 1 no placar agregado.

Campeão do torneio em 2014, o Atlético buscará o bicampeonato nos dias 12 e 15 de dezembro, agora em finais contra o Athletico-PR, que fez 3 a 0 sobre o Flamengo também nesta quarta. Curiosamente, o time paranaense, campeão em 2019, também brigará pela segunda volta olímpica no torneio nacional.