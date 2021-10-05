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Árbitro leva chute na cabeça e desmaia em jogo da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho

Levado às pressas ao hospital, Rodrigo Crivellaro foi derrubado e atingido na nuca por William Ribeiro, que foi detido pela Polícia Militar no local da partida entre  Guarani-VA e São Paulo-RS
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2021 às 07:49

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 07:49

Futebol
o árbitro Rodrigo Crivellaro foi agredido pelo jogador William Ribeiro, do São Paulo Crédito: Reprodução/Federação Gaúcha de Futebol
Uma partida da segunda divisão do Campeonato Gaúcho entre Guarani-VA e São Paulo-RS, na noite desta segunda-feira (4), foi suspensa depois que o árbitro Rodrigo Crivellaro foi agredido pelo jogador William Ribeiro, do São Paulo. Rodrigo foi levado às pressas para um hospital em Venâncio Aires. William foi detido pela Polícia Militar no local para prestar esclarecimentos.
A partida estava sendo transmitida pelo canal no youtube da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Pelo vídeo, é possível notar William Ribeiro contrariado após receber um cartão amarelo. Em seguida, ele derruba o árbitro e o chuta na nuca. Jogadores do Guarani que estavam próximos do lance imediatamente pediram a entrada da ambulância. Segundo informações do portal "GE", até 23h, Rodrigo se encontrava consciente, mas ainda em atendimento médico.
Através das redes sociais, o São Paulo-RS lamentou o ocorrido e desejou força ao árbitro. Quem também se manifestou foi Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que afirmou que a "FGF está prestando todo o atendimento necessário e caberá ao TJD avaliar o episódio". A partida foi suspensa. O Guarani vencia por 1 a 0, e o lance aconteceu após o gol.

CONFIRA A NOTA DA FEDERAÇÃO GAÚCHA:

"A Federação Gaúcha de Futebol lamenta a agressão contra o árbitro Rodrigo Crivellaro, feita pelo jogador William Ribeiro, no jogo entre Guarani e São Paulo, no Estádio Edmundo Feix, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2. A FGF deseja pronta recuperação a Rodrigo Crivellaro. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) irá averiguar os fatos e tratar das respectivas sanções. A partida foi suspensa, e mais informações sobre a sua continuidade serão divulgadas em breve".

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