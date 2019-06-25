Após Copa América, Richarlison vai ser homenageado na Assembleia

Muito mais do que os gols que marca pelo Everton e pela Seleção Brasileira, o capixaba Richarlison caiu nas graças da torcida pela humildade e pelo bom exemplo fora de campo. O atacante, que é natural de Nova Venécia e já vestiu as camisas do Real Noroeste, América-MG, Fluminense e Watford, vai ser homenageado na Assembleia Legislativa, no dia 10 de julho, com a Comenda do Mérito Esportivo “José de Anchieta Fontana”, proposta pelo deputado estadual Luciano Machado (PV). O jogador de 22 anos, inclusive, já confirmou presença na solenidade.
Um atacante que brilha dentro e fora das quatro linhas. Para o deputado, a maior demonstração de bom coração do atleta foi a recente ajuda de R$ 49 mil aos alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para uma competição internacional de matemática.
“Ele merece essa homenagem pelo ato bacana de ajudar os alunos do Ifes. Inclusive vamos tentar trazer o pessoal do Ifes para aplaudi-lo na Assembleia. Mas não é só isso. Ele é um capixaba que se destaca a nível nacional e internacional, vem de família simples e sempre dá o bom exemplo”, explicou.
O deputado lamentou o fato de o atacante agora estar no banco de reservas nesta Copa América e, em tom de brincadeira, alfinetou o técnico da Seleção Brasileira.
“Estou bravo com o Tite (risos). Brincadeiras à parte, o Richarlison é uma referência para os capixabas. Logo após a disputa da Copa América, ele vem ao Estado e já confirmou presença na nossa homenagem, disse que está muito orgulhoso”, completou.