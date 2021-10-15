Affair entre Neymar e Miss Espírito Santo? Calma que não é bem assim

Uma brincadeira de 2014 envolvendo Neymar e a Miss ES daquele ano, Amanda Recla, voltou à tona sete anos depois Crédito: Lucas Figueiredo/CBF e Wanderson Lopes/Divulgação

Não. Neymar não vai casar com uma capixaba. Se por um acaso você recebeu em algum grupo de WhatsApp a foto que ilustra esta reportagem, saiba que a mesma é falsa, foi manipulada e não passa de uma brincadeira (de mau gosto) com um caso que ocorreu em 2014.

Em um amistoso contra o Japão vencido pela Seleção Brasileira por 4 a 0, com os quatro gols marcados pela estrela atualmente do Paris Saint-Germain, um torcedor em questão viralizou ao exibir um cartaz no qual pedia que o craque se casasse com a própria irmã. A pessoa em questão era o aracruzense Stephan Recla, que trabalhava em uma empresa multinacional da área marítima no país asiático.

Em 2014 capixaba viralizou com faixa que oferecia a mão da irmã em casamento. Nesta sexta-feira, a imagem foi alterada e virou uma brincadeira de mau gosto Crédito: Reprodução/SporTV

Entretanto, o cartaz feito pelo irmão da miss em 2014 foi manipulado e circulou nas redes sociais após o jogo da Seleção nesta quinta (14), desta vez como uma brincadeira de muito mau gosto.

Em 2014, a "tentativa de casamento" envolveu a irmã de Stephan, na época a recém-eleita Miss Espírito Santo, Amanda Recla . Após a partida, o jovem contou que decidiu fazer a brincadeira como maneira para encurtar a distância para a família, distante milhares de quilômetros.

"Eu pensei em fazer algo engraçado. Aí eu pensei em colocar o Neymar no meio, porque ele é estrela da Seleção Brasileira, o principal. Pedi ele pra casar com minha irmã. Cingapura é um país de gente bem séria. Aí vem um brasileiro divertido e brincalhão e eles se amarram", contou na época em entrevista à TV Globo.

NO SUSTO!

O cartaz aleatório deu o que falar e pegou a miss ES daquele ano de surpresa. Amanda acordou com a "gritaria" em casa - o amistoso foi exibido pela manhã no Brasil - depois que o familiar apareceu para o mundo tentando unir Neymar com a irmã.

"Eu estava dormindo e acordei com todo mundo gritando, pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Cheguei na sala e todo mundo está falando que Stephan apareceu na televisão com um cartaz na mão. Mas eu não sabia o que era. Depois eu vou ver e começam a me mandar foto dele na televisão, disse a modelo em entrevista à TV Gazeta e ao portal G1 ES.

Miss Espírito Santo em 2014, Amanda Recla trabalha como modelo e não tem relação alguma com Neymar Crédito: Arquivo pessoal e @reliquariumfotos

Sobre casar com o jogador, Amanda foi taxativa: "Não ia rolar nada". Se nada mudou nestes sete anos passados, não vai ser com ela que o craque pode estabelecer uma relação mais próxima do ES. É bem verdade que o atacante já deu um pulo ao Estado para uma festa e também já teve o nome ligado a outra capixaba, a influenciadora digital Hemilly Bellon, de Cachoeiro de Itapemirim , que já namorou o -ex-BBB Arthur Picoli

À TONA NOVAMENTE

O cartaz feito pelo irmão da miss em 2014 foi manipulado e circulou nas redes sociais após o jogo da Seleção nesta quinta (14) Crédito: Reprodução/Twitter

Se este caso ocorreu em 2014, talvez você possa estar questionando-se porque o mesmo voltou a rodar nas redes sociais e afins. A explicação é simples e perceptível uma rápida busca na internet. Tanto o amistoso contra o Japão, como o duelo de ontem contra o Uruguai válido pelas Eliminatórias da Copa de 2022, ocorreram na mesma data: 14 de outubro.

E teve mais coincidências que ajudaram a reativar a história. Assim como no confronto de 2014, o Brasil também goleou o adversário com quatro gols (4 x 1) e Neymar foi o destaque da partida mais recente, porém mais tímido já que marcou apenas um gol.

Portanto, a não ser que o craque estabeleça um relacionamento com uma mulher nascida no ES, não vai rolar matrimônio algum entre ele e alguma capixaba, nem no "meme".

MISS ES 2014: AMANDA RECLA