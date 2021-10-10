Narrasha Dellatorre é a Miss Espírito Santo Gay 2021

Natural de Fortaleza, no Ceará, Narrasha representou o município de Vila Velha. A Miss ES Gay 2021/22 já disputou o concurso nacional, representando Roraima, em 2019. Agora, Narrasha se prepara para voltar ao Miss Brasil Gay Oficial em 2022, que acontece em Juiz de Fora, Minas Gerais, e tentar o título pelo Espírito Santo.