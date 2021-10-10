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LGBTQIA+

Narrasha Dellatorre é a Miss Espírito Santo Gay 2021

Candidata do Ceará foi selecionada em concurso realizado neste sábado (9)

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 10:39

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

10 out 2021 às 10:39
Narrasha Dellatorre é a Miss Espírito Santo Gay 2021/2022
Narrasha Dellatorre é a Miss Espírito Santo Gay 2021/2022 Crédito: Instagram/@missflaviaferraz/@ricarddosilveira
A temporada de misses está de volta. Depois da eleição de Eduarda Braum como Miss Universo Espírito Santo 2021, o Estado consagrou sua representante na categoria LGBTQIA+. Narrasha Dellatorre, de 31 anos, foi eleita Miss Espírito Santo Gay 2021/22 numa cerimônia realizada em Vila Velha, com coordenação de Flavio Rafalski.
Com apresentação do colunista de A Gazeta, Ricardo Silveira, a transmissão foi feita na conta oficial do concurso no Instagram. Na cerimônia deste sábado (9), a Miss Brasil Gay Oficial 2021, Antonia Gutierrezz, participou da coroação. A noite ainda contou com apresentação das drags Chica Chiclete, Jessica Telles, Aysha Rubio e da Pabllo Vittar capixaba.

VEJA A TRANSMISSÃO ABAIXO

Natural de Fortaleza, no Ceará, Narrasha representou o município de Vila Velha. A Miss ES Gay 2021/22 já disputou o concurso nacional, representando Roraima, em 2019. Agora, Narrasha se prepara para voltar ao Miss Brasil Gay Oficial em 2022, que acontece em Juiz de Fora, Minas Gerais, e tentar o título pelo Espírito Santo.

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