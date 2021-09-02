Advogado e surfista, Jonathan Ferrari representa o ES no Mister Brasil CNB 2021

"Advogato" carioca, Jonathan Ferrari, de 24 anos vai representar o Espírito Santo no Mister Brasil 2022 Crédito: Reprodução/ Instagram

O Espírito Santo já tem o seu representante para o Mister Brasil CNB 2021. Jonathan Ferrari, de 24 anos, é o jovem que carrega a faixa de homem mais bonito do Estado para o concurso, que vai acontecer no dia 5 de fevereiro de 2022, em Brasília.

Para a escolha de Jonathan, a coordenação estadual promoveu uma seletiva por meio de fotos, vídeos e entrevistas por videoconferência com diversos rapazes do Estado. É a primeira vez que Serra terá um representante no Mister Brasil CNB.

Graduado em Direito e em Marketing, Jonathan é um empresário do ramo da comunicação e da decoração. Ler, desenhar, tocar violão, andar de moto e praticar marcenaria são algumas das atividades que Jonathan mais curte no seu tempo livre. Aliadas a estas, ele é, também, amante da musculação e de qualquer atividade física. Pratica ciclismo, skate e está ampliando suas habilidades como surfista.

Antes que você lance a frase feita de que Jonathan Ferrari, o novo representante capixaba no Mister Brasil CNB, é o "genro que sua mãe pediu a Deus", vou passando o currículo do rapaz, para que sua teoria "apaixonada" realmente se confirme.

Moreno, alto (1,84 cm), corpo escultural (distribuídos em 80kg, fruto de vários anos de fisiculturismo), bom moço, estudioso (acabou de se formar em Direito e possui graduação técnica em Marketing), amante de pets (tem uma cadela chamada Aika, que quer dizer filha do amor, em japonês) e preocupado com causas sociais, tanto que está fazendo uma mobilização para distribuir alimentos para as famílias de risco social durante a pandemia da Covid-19.

Jonathan Ferrari foi o escolhido para levar o nome do Estado para o concurso Mister Brasil CNB 2021 Crédito: Humberto Fotografia @1bertophotos

Fica difícil achar defeito, né? Mas, vamos deixar o próprio rapaz, morador da Serra, dizer um (será?), justamente o que pode fazer com que seus sonhos casamenteiros "caiam por terra".

"Sou comprometido, apaixonado por minha amada (risos). Moramos juntos há um ano. Sou carioca e conheci essa mulher maravilhosa, que me conquistou e me fez morar no Espírito Santo. Ao chegar aqui, vi uma terra linda, de belas praias e montanhas. Decidi construir a minha vida aqui", suspirou o rapaz, em entrevista ao "Divirta-se". Abaixo, veja um post de Ferrari se derretendo pela moça nas redes sociais.

Aqui, ele com Aika, sua outra grande paixão.

Entre suspiros, Jonathan revelou ser empresário ("vou abrir uma farmácia na Serra. Sou filho de comerciantes, já viu, né, tá no sangue!?") e está "atualmente" vivendo um romance com o surfe.

"Pego onda na Praia de Solemar (Serra). Tento cuidar da forma física sem esquecer da mente. Além de exercícios físicos, tenho uma boa alimentação - adora saladas - pratico surfe, estou estudando inglês e História do Espirito Santo, para representar bem o Estado que tão bem me recebeu. Também quero me dedicar mais às causas sociais. É importante compartilhar com o outro tudo o que conquistamos."

MISTER BRASIL

Na cola para preparar o rapaz, o coordenador da seleção capixaba para o Mister Brasil CNB, Celi Márcio Santos, diz como será o trabalho. "A gente faz uma preparação à distância e com alguns momentos presenciais. Foco em quatro aspectos: o físico, que abrange academia e estética; a preparação da mente para a pressão do concurso; os conhecimentos gerais e a oratória", enumera.

"Desfilar, tirar foto, saber se portar também está no trabalho a ser feito, já que gente também vai fazer treino de passarela e de pose para foto", completa.