Campeonato estadual

Vilavelhense e Serra garantem vaga nas quartas de final do Capixabão

Fase de mata-mata também terá Rio Branco VN, Vitória-ES, Real Noroeste, Rio Branco, Estrela do Norte e Desportiva Ferroviária. São Mateus e o Pinheiros foram rebaixados

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 21:20

01 mai 2021 às 21:20
Vilavelhense virou contra o Real Noroeste, escapou da Série B e está nas quartas de final do Capixaba Crédito: Keven Santos/Digiplay
A primeira fase do Campeonato Capixaba de 2021 chegou ao fim neste sábado (1º). Oito times conseguiram vaga nas quartas de final e também o direito de permanecer na primeira divisão do estadual em 2022. Outros dois, o São Mateus e o Pinheiros, foram rebaixados.
Neste sábado, o Vilavelhense e o Serra garantiram uma vaga na fase de mata-mata. Eles se juntam a Rio Branco VN, Vitória-ES, Real Noroeste, Rio Branco, Estrela do Norte e Desportiva Ferroviária.

Em um jogo de vida ou morte, o Vilavelhense sobreviveu ao Real Noroeste no Estádio José Olímpio da Rocha e derrotou os donos da casa, por 3 a 2, de virada.
Jarles Baiano abriu o placar para Real, no início do jogo. Ainda no primeiro tempo, o colombiano Montaño deixou tudo igual. Na etapa final, Thainler virou e Hiuri ampliou. No fim, Matheus Firmino descontou para o Real.
Com o resultado, o time Canela Verde não só escapou da Série B como também garantiu a vaga nas quartas de final, terminando a primeira fase na sétima colocação, com 12 pontos. O Real Noroeste, que iniciou a rodada com chances de ficar com a primeira colocação geral, terminou em terceiro, com 16 pontos.
Serra venceu a Desportiva, escapou do rebaixamento e garantiu vaga nas quartas de final do Capixaba Crédito: FES TV/Reprodução
O Serra assegurou uma vaga nas quartas de final após a vitória de 1 a 0 no clássico contra a já classificada Desportiva Ferroviária, na tarde deste sábado, no estádio Robertão.
O gol saiu ainda no primeiro tempo e dos pés de um ex-jogador grená. O meia-atacante Dodô aproveitou o rebote de um bola que bateu no travessão e, de cavadinha, encobriu André Stov e os defensores da Tiva que estavam na pequena área.
Com os resultados da rodada final, o Serra foi aos 13 pontos e subiu para a quinta colocação. Já a Tiva, com a quarta derrota no Estadual, terminou a primeira fase na oitava colocação, com 11 pontos.

Também neste sábado, os já classificados Estrela do Norte e Rio Branco se enfrentaram pela briga do quarto lugar. O Brancão venceu, por 1 a 0, com gol de Matheus Bidick. Com o resultado o time garantiu a vantagem da igualdade na soma dos resultados no mata-mata e fará o segundo jogo decisivo em casa.
O líder Rio Branco VN foi até Nova Venécia para confirmar a primeira colocação geral, que garante até fim do mata-mata o mando de campo no segundo jogo. O objetivo do Brancão Polenteiro foi cumprido ao derrotar o já rebaixado Pinheiros, por 2 a 0, no estádio Zenor Pedrosa. Os gols foram de Daniel Felipe e Washington.
Já o São Mateus tentou, mas não conseguiu superar o Vitória-ES. Os times terminaram no 2 a 2, o que, somado ao triunfo do Vilavelhense sobre o Real Noroeste, acabou fazendo com que o Pitbull do Norte caísse para a segunda divisão do Campeonato Capixaba.

PRÓXIMOS JOGOS

  • Rio Branco VN x Desportiva Ferroviária
  • Vitória x Vilavelhense
  • Real Noroeste x Estrela do Norte
  • Rio Branco x Serra
* Com informações do Globoesporte.com/es

