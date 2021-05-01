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Com oito mudanças, Flamengo está definido para enfrentar o Volta Redonda; confira a escalação

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Rogério Ceni decide poupar alguns titulares de olho na partida contra a LDU, pela Libertadores....
LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 20:02

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 20:02

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com oito alterações em relação ao time que venceu o Unión La Calera na terça-feira, o Flamengo está definido para enfrentar o Volta Redonda, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. De olho no confronto contra a LDU, no Equador, na próxima terça-feira, Rogério Ceni resolveu poupar alguns titulares na partida deste sábado, às 21h05 (de Brasília). Acompanhe o jogo no Tempo Real do L!.
+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoConfira a escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Everton Ribeiro, Vitinho, Michael e Pedro.
+ Veja mais notícias do Flamengo
Gabigol e Filipe Luís foram poupados da viagem a Volta Redonda e não ficam nem no banco de reservas. Gerson, por sua vez, teve uma lesão detectada na coxa esquerda e iniciou tratamento. O volante é dúvida para o confronto contra a LDU pela Libertadores.

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