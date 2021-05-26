Rio Branco goleia o Aquidauanense fora de casa pela fase preliminar da Série D

O Rio Branco goleou o Aquidauanense-MS por 4 a 1 no primeiro jogo da fase preliminar da Série D de 2021. A partida foi disputada no Estádio Municipal de Aquidauana nesta quarta-feira (26) e os gols do Brancão foram marcados por Geovane Loubo, Marcus Vinícius e Chiquinho (2). Júlio César descontou para os donos da casa.
Com a vitória fora de casa, o Rio Branco leva uma grande vantagem para o jogo de volta. A partida será disputada neste domingo (30), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Quem vencer o confronto no placar agregado garante vaga no grupo A6 da Série D, no qual já estão Caldense-MG, Boa-MG, Águia Negra-MS, Ferroviária-SP, Uberlândia-MG, Patrocinense-MG e o Rio Branco de Venda Nova.
O JOGO
A equipe Capa-Preta começou a partida com tudo e construiu a vantagem logo no primeiro tempo. Aos quatro minutos de jogo, Matheus Bidick completou de letra o cruzamento de João Paulo, mas José Augusto fez a defesa. Apenas quatro minutos depois, Geovane Loubo abriu o placar para os capixabas, após boa jogada de Lucas Barboza, que cruzou para o meia estufar as redes.
Logo depois, aos 14 minutos, o Rio Branco ampliou com Chiquinho. O cruzamento rasteiro de Matheus Bidick passou por toda a pequena área e encontrou o atacante, que deslocou o goleiro para marcar o gol. O Aquidauanense diminuiu aos 25 minutos, com Júlio César cobrando falta rasteira, mas os capixabas conseguiram marcar o terceiro gol aos 35 minutos, novamente com Chiquinho. O Aquidauanense chegou a acertar a trave em cabeçada de Giliard Baiano, mas a primeira etapa terminou em 3 a 1.
No segundo tempo, o Rio Branco começou assustando a equipe da casa. Logo aos seis minutos, Chiquinho bateu rasteiro, para a defesa de José Augusto. O Aquidauanense respondeu aos 23 minutos, de novo carimbando a trave da meta de André Zuba. Bruno Chaves arriscou de longe e a bola encontrou o travessão.
Com 32 minutos, porém, o Rio Branco conseguiu novamente encontrar o gol. Diego Noronha fez linda jogada, passou por quatro marcadores e cruzou para o estreante Marcus Vinícius marcar o quarto do Brancão. A vantagem podia ser ainda maior não fosse José Augusto, que impediu o quinto gol dos capixabas após chute de Marcus Vinicius.
FICHA TÉCNICA
- AQUIDAUANENSE-MS 1 X 4 RIO BRANCO
- Campeonato Brasileiro Série D 2021 (Fase Preliminar - Jogo de ida)
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- Data: 26/05/2021
- Horário: 16h
- Local: Estádio Municipal de Aquidauana (MS)
- Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)
- Gols: Geovane Loubo (RBC) aos 8min, Chiquinho (RBC) aos 14min, Júlio César (AQU) aos 25min e Chiquinho (RBC) aos 35min do 1º tempo. Marcus Vinícius (RBC) aos 32min do 2º tempo.
- Escalações
- Aquidauanense: Zé Augusto; Robert (Rafael), Jaime, José Henrique (Ramon) e Gabriel; Quirino (Elber), Júlio César e Juninho (Alex Santos); Tiziu, Giliard Baiano (Everton) e Bruno Chaves. Técnico: Mauro Marino.
- Rio Branco: Rio Branco-ES: André Zuba; Lucas Barboza, Petróleo, Neguete e Tiaguinho; Esley, Gabriel Jordan, Geovane Loubo (Marcus Vinícius) e João Paulo (Diego Noronha); Matheus Bidick (Gil Mineiro) e Chiquinho. Técnico: Cláudio Roberto.