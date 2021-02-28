Desportiva estreia no Capixabão 2021 com goleada sobre o Vilavelhense

Desportiva goleia o Vilavelhense e estreia bem no Campeonato Capixaba 2021 Crédito: José Caldas Júnior/GE ES

A Desportiva Ferroviária estreou no Campeonato Capixaba 2021 neste domingo (28) com uma vitória maiúscula sobre o Vilavelhense. A Locomotiva goleou o atual campeão da Série B do estadual por 4 a 1 no Engenheiro Araripe, em Cariacica

Superior durante toda a partida, o time grená abriu o confortável placar de 3 a 0 logo no primeiro tempo com gols de Dedé, Erick Rocha e Henrique. Na etapa final, o time do técnico Cleiton Marcelino fez o quarto gol com Rodrigão.

No último lance do jogo, o Vilavelhense conseguiu diminuir em cobrança de pênalti de Waldir Roque.

Com o triunfo de 4 a 1, a Desportiva somou os primeiros três pontos, assim como Vitória-ES, Rio Branco, Rio Branco de Venda Nova e Real Noroeste, que também venceram na estreia. Ainda assim, no critério de desempate de gols marcados, a Locomotiva divide a liderança com o Alvianil.

O Capixabão 2021 continua no próximo fim de semana com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No sábado (6), às 15h, a Desportiva recebe o Real Noroeste no Engenheiro Araripe. No domingo (7), o Vilavelhense enfrenta o Rio Branco VN no Kleber Andrade.