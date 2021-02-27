Rio Branco e Vitória estreiam com goleada no Capixabão

Primeira rodada do Capixabão aconteceu neste sábado (27), com muitos gols e comemorações Crédito: Marcela Delatorre

O Capixabão 2021 começou com muitos gols na tarde deste sábado (27). Nesta primeira rodada, Rio Branco, Vitória e Real Noroeste estrearam vencendo os adversários. Jogando em casa, os times da Capital balançaram a rede sete vezes. No Kleber Andrade , em Cariacica, o Rio Branco emplacou 3 a 0 para cima do São Mateus. Enquanto o Alvianil de Bento Ferreira ganhou do Pinheiros por 4 a 1.

RIO BRANCO 3 X 0 SÃO MATEUS

Em casa, o time Capa-Preta aproveitou a fragilidade física do adversário e balançou a rede do São Mateus por três vezes. O Rio Branco abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo do jogo, com Arthur Vignoli e Gugu. No segundo tempo foi a vez do centroavante Nildo ampliar o placar. O São Mateus ainda teve um gol anulado por impedimento e saiu de campo sem marcar. Assim, o Capa-Preta somou os primeiros três pontos na competição e ocupa a segunda colocação na tabela.

Rio Branco venceu o São Mateus por 3 a 0 Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco AC

VITÓRIA 4 X 1 PINHEIROS

Superior durante grande parte do jogo, o Vitória abriu o caminho para a goleada logo aos seis minutos do primeiro tempo com o atacante Alessandro Firmino. Na etapa final, Edinho, Vitinho e Thiago ampliaram o marcador. Antes do fim, aos 40, o volante Iago diminuiu para o Pinheiros com um golaço.

Com o triunfo de 4 a 1, o Vitória somou os primeiros três pontos, assim como Rio Branco e Real Noroeste, que também venceram na estreia. Porém, no critério de desempate de gols marcados, o Alvianil fica na ponta da tabela.

Vitória venceu o Pinheiros na primeira rodada do Capixabão 2021 Crédito: Marcela Delatorre

REAL NOROESTE 2 X 0 ESTRELA

O Real Noroeste recebeu o Estrela do Norte, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. O time da casa abriu o placar com um golaço do meia-atacante Aloísio. O camisa 10 carregou a bola e da entrada na área chutou de canhota no ângulo do gol. O segundo gol saiu no final do primeiro tempo, com Jarles Baiano. Com a vitória, os Merengues Capixabas estão na terceira colocação da tabela.

Comemoração do segundo gol do Real contra o Estrela Crédito: Neto Pimenta

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