Com gol nos acréscimos, Rio Branco VN empata na estreia na Série D

Com informações do GE ES

Rio Branvo NV e Patrocinense empataram em 1 a 1 na estreia pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Reprodução | CBF TV

Patrocinense e Rio Branco VN empataram em 1 a 1, na tarde deste domingo (6), na estreia das duas equipes na Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pelo Grupo A6 da competição. A infalível "lei do ex" entrou em ação com Marcudinho, ex-Rio Branco, que abriu o placar para o Patrocinense. O gol de empate saiu no último lance da partida, com Wesley.

O Patrocinense começou melhor a partida e criava as melhores oportunidade, principalmente, com Matheus Santos. Foi justamente dos pés dele que saiu o primeiro gol do jogo, aos 16 minutos. O camisa sete recuperou a bola na intermediária, passou por dois marcadores e tocou para Marcudinho dentro da área. O atacante tocou na saída de Giovane, mas não comemorou.

Rio Branvo NV e Patrocinense empataram em 1 a 1 na estreia pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Reprodução | CBF TV

O camisa 11 do Patrocinense ainda poderia ter ampliado o placar no primeiro tempo. Matheus Santos fez outra grande jogada e acionou Gustavo Crecci na ultrapassagem. Ele cruzou rasteiro, na pequena área. Livre e debaixo do gol, Marcudinho pegou muito embaixo da bola, que subiu. Com dificuldades de entrar na defesa mineira, o goleiro Edson pouco trabalhou na primeira etapa.

No segundo tempo, o Rio Branco voltou mais ligado. O time capixaba, no entanto, tinha dificuldades de passar pela defesa adversária. A saída foi levantar a bola na área do Patrocinense e quase teve o empate. Porém, o goleiro apareceu duas vezes para evitar o gol. Em outra chance, Welton cabeceou com perigo e mandou para fora.

Rio Branvo NV e Patrocinense empataram em 1 a 1 na estreia pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Reprodução | CBF TV

O time mineiro tentava matar o jogo nos contra-ataques, mas foi a estratégia capixaba que deu certo. Aos 50 minutos do segundo tempo, no último lance do jogo, a bola foi alçada na área do meio do campo. Wesley dividiu com Felipe Gregory e ganhou pelo alto. A bola encobriu o goleiro Edson, que voltava para a meta e não conseguiu alcançar. Fim de jogo, tudo igual em Patrocínio.

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