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2 a 0

Atual campeão, Rio Branco VN vence o Serra na estreia do Capixabão 2021

Brancão Polenteiro foi eficiente e derrotou o Tricolor Serrano com dois gols marcados antes dos 15 minutos do 1° tempo

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 18:40

Publicado em 

28 fev 2021 às 18:40
Rio Branco VN vence o Serra na estreia do Campeonato Capixaba 2021
Rio Branco VN vence o Serra na estreia do Campeonato Capixaba 2021 Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC
Atual campeão do Campeonato Capixaba, o Rio Branco de VN manteve grande parte do time do ano passado para a edição 2021 do Capixabão. Na partida contra o Serra no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, uma das poucas mudanças do elenco, o novo camisa 9, Alexandre, estreou marcando o primeiro gol polenteiro.
Logo depois o lateral-esquerdo Neto balançou a rede e definiu a vitória por 2 a 0 sobre o visitante, tudo isso antes dos 15 minutos do primeiro tempo. 

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Com a vitória, o Rio Branco VN conquistou seus primeiros três pontos e fica na 4ª posição, empatado com o Desportiva, Vitória-ES, Rio Branco e Real Noroeste, mas atrás da Locomotiva Grená, do Alvianil e do Brancão no saldo de gols.
Já o Serra está na sexta posição, sem nenhum ponto ganhado, ficando exatamente empatado com o Estrela no saldo de gols negativos, mas à frente de Pinheiros, Vilavelhense e São Mateus. 
Na segunda rodada do Capixabão, o Rio Branco VN vai à Grande Vitória encarar o Vilavelhense no próximo domingo (7) às 15h. A partida acontece no Kleber Andrade, em Cariacica. Já o Serra recebe a visita do Vitória-ES com jogo marcado para o sábado (6) no mesmo horário, no Robertão, em Serra Sede. 

OS GOLS

O time polenteiro abriu o placar logo aos oito minutos de jogo do primeiro tempo com o centroavante Alexandre, que aproveitou a sobra de bola dentro da área do Serra e mandou para o gol. Alguns minutos depois, aos 13, veio o gol marcado por cobrança de falta de Neto sem chances para o goleiro Walter.

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O Serra ainda tentou partir para cima no segundo tempo e apostou na velocidade pelos lados do campo, seja com Rodriguinho e também com Dodô, que até saiu cansado. Com a entrada de Rhuan, o Serra teve ainda mais ímpeto, mas o gol não saiu.
As entradas de Anderson Silva, Waschington e Weltinho, este que inclusive perdeu gol feito no finzinho, tentaram devolver ao Rio Branco VN o domínio no meio de campo, porém o que se viu foi um Serra brigador, "vendendo caro" a derrota fora de casa.
* Com informações do GE ES

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