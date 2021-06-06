Fluminense vence Cuiabá e conquista primeira vitória no Brasileirão

O Fluminense conquistou a primeira vitória no Brasileirão no calor das 11h do Rio de Janeiro (RJ). Jogando em São Januário por causa de reformas no Maracanã, a equipe de Roger Machado segurou o placar de 1 a 0 sobre o Cuiabá construído ainda aos 37 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo jovem Gabriel Teixeira.
O resultado fez com que a equipe carioca chegasse aos quatro pontos e assumisse, provisoriamente, a quarta colocação do campeonato. Por outro lado, o Cuiabá ainda não venceu na elite do futebol brasileiro e segue com apenas um ponto, na provisória 13ª posição.
Os próximos dois jogos do Fluminense serão contra o Red Bull Bragantino. Na quarta-feira (9), as equipes se enfrentam no jogo de volta da Copa do Brasil, depois de a equipe carioca vencer a partida de ida por 2 a 0. Já no próximo domingo (13), eles jogam pela terceira rodada do Brasileirão.
Já eliminado da Copa do Brasil, o Cuiabá volta a campo apenas no dia 14 de junho, quando receberá o Atlético-GO.
ESCALAÇÕES
- Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Egídio; Yago Felipe, Martinelli (Wellington), Caio Paulista (Luiz Henrique), Nenê (Lucca), Gabriel Teixeira (Kayky); Fred (Abel Hernández). Técnico: Roger Machado.
- Cuiabá: Walter; João Lucas (Osman), Marllon, Paulão, Uendel; Auremir (Uillian Correia), Rafael Gava (Guilherme Pato), Clayson, Pepê (Felipe Marques); Jonathan Cafú (Camilo) e Papagaio. Técnico: Luiz Fernando Iubel.
CARTÕES AMARELOS
- Fluminense: Martinelli e Yago Felipe.
- Cuiabá: Clayson.
ARBITRAGEM
A partida teve a árbitra Edina Alves Batista como principal, junto com os assistentes Neuza Ines Back e Daniel Luis Marques. No VAR, o jogo contou com Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O quarteto é todo de São Paulo.