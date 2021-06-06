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'Gratificante', diz Michel após celebrar retorno aos gramados no empate do Vasco diante da Ponte

Meio-campista estava há um ano e quatro meses afastado por lesão. Jogador de 31 anos valoriza ponto fora de casa e diz que Cruz-Maltino melhorou sua postura na etapa final...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 18:34

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 18:34

Crédito: 'Poder voltar, pisar em campo novamente é só felicidade', diz Michel (Reprodução / SporTV
O empate em 1 a 1 entre Ponte Preta e Vasco trouxe um momento significativo para Michel. O reforço do Cruz-Maltino destacou o fato de voltar a campo após um ano e quatro meses se recuperando de uma lesão.
- Primeiramente, quero agradecer muito a Deus e à minha família, que esteve ao meu lado nesse um ano e quatro meses. Poder voltar, pisar em campo novamente, é gratificante, só felicidade - declarou, em entrevista à Rede Globo.
> Veja como está a classificação da Série B!O meio-campista, que atuou improvisado na lateral esquerda no segundo tempo, falou sobre a partida disputada pela segunda rodada da Série B. Aos seus olhos, o Vasco tem como alento o empate arrancado diante da Macaca.
- Esse ponto fora de casa é muito importante pro restante do campeonato, a gente sabe que está no início, mas a caminhada é longa e um ponto fora de casa é sempre bem-vindo - declarou.
Michel, que substituiu Léo Matos no intervalo, disse que a equipe mudou sua postura na etapa final.
- A gente buscou a vitória o tempo todo, o time no segundo tempo melhorou bastante. Professor Marcelo, no intervalo, disse que a gente jogou só os primeiros 15 minutos do primeiro tempo e relaxou. No segundo, a gente conseguiu encaixar novamente a marcação, mandar mais no jogo e ficar com a posse da bola - declarou.
O Vasco volta a campo na quarta-feira, para encarar o Boavista pela terceira fase da Copa do Brasil. Os comandados de Marcelo Cabo venceram por 1 a 0 na ida. Já na Série B, o Cruz-Maltino encara o Brasil de Pelotas neste sábado, às 19h, no Bento Freitas.

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