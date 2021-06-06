'Gratificante', diz Michel após celebrar retorno aos gramados no empate do Vasco diante da Ponte

Crédito: 'Poder voltar, pisar em campo novamente é só felicidade', diz Michel (Reprodução / SporTV

O empate em 1 a 1 entre Ponte Preta e Vasco trouxe um momento significativo para Michel. O reforço do Cruz-Maltino destacou o fato de voltar a campo após um ano e quatro meses se recuperando de uma lesão.

- Primeiramente, quero agradecer muito a Deus e à minha família, que esteve ao meu lado nesse um ano e quatro meses. Poder voltar, pisar em campo novamente, é gratificante, só felicidade - declarou, em entrevista à Rede Globo.

> Veja como está a classificação da Série B!O meio-campista, que atuou improvisado na lateral esquerda no segundo tempo, falou sobre a partida disputada pela segunda rodada da Série B. Aos seus olhos, o Vasco tem como alento o empate arrancado diante da Macaca.

- Esse ponto fora de casa é muito importante pro restante do campeonato, a gente sabe que está no início, mas a caminhada é longa e um ponto fora de casa é sempre bem-vindo - declarou.

Michel, que substituiu Léo Matos no intervalo, disse que a equipe mudou sua postura na etapa final.

- A gente buscou a vitória o tempo todo, o time no segundo tempo melhorou bastante. Professor Marcelo, no intervalo, disse que a gente jogou só os primeiros 15 minutos do primeiro tempo e relaxou. No segundo, a gente conseguiu encaixar novamente a marcação, mandar mais no jogo e ficar com a posse da bola - declarou.