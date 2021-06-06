Em goleada, Inter perde invencibilidade de cinco jogos

Fim da invencibilidade do Internacional. Na tarde deste domingo, o Colorado foi até a Arena Castelão e acabou superado por 5 a 1 diante do Fortaleza.
O resultado terá consequências pesadas na rotina do Inter, já que o técnico Miguel Ángel Ramírez volta a ficar pressionado.
Em meio a maratona de partidas, o espanhol resolveu tirar algumas peças contra o Fortaleza e pagou o preço com o atropelo do adversário.
Cinco jogos
Antes do confronto diante do Tricolor, o Internacional estava com cinco partidas sem perder. O último revés aconteceu no dia 16 de maio, quando o Colorado foi superado pelo Grêmio, na final do Gaúcho. Desde então, o time venceu duas e empatou três.