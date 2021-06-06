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Vasco vence a Ponte Preta e se classifica para a próxima fase do Brasileiro Feminino Série A2

Com gol de Dani Barão, Meninas da Colina vencem a quarta partida seguida e seguem invictas na competição nacional. Equipe volta a campo dia 18 contra o Brasil de Farroupilha...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 19:47

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 19:47

Crédito: Bebel em ação pelo Vasco contra a Ponte Preta no Brasileiro Feminino Série A2(João Pedro Isidro/Vasco
O Vasco derrotou a Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. O gol da partida foi marcado marcado pela atacante Dani Barão. Com o triunfo, as Meninas da Colina garantiram a vaga na próxima fase da competição.
> Confira a classificação da Série B do Brasileirão No jogo, a equipe comandada por Anthony Menezes chegou com perigo pela primeira vez aos 11 com Bebel. Em boa trama, a atacante arriscou de fora da área, mas a goleira da equipe paulista fez uma boa defesa, evitando o que poderia ser o primeiro gol do jogo.
> CONHEÇA O APLICATIVO DE RESULTADOS DO LANCE!
Ainda no primeiro tempo, Juanny cobrou falta na área e Bia Cardoso cabeceou para fora. Como as Meninas da Colina não conseguiram abrir o placar, a Ponte equilibrou as ações, mas não conseguia levar perigo ao gol da goleira Flor.
Na melhor oportunidade do Cruz-Maltino no primeiro tempo, Índia deu um belo passe para Dani Barão, que foi até a linha de fundo e recuou para Estefani Nove-Nove. A atleta finalizou, mas a zagueira da equipe de Campinas salvou em cima da linha.
Na etapa final, Anny entrou no lugar de Nove-Nove e deu mais dinâmica ofensiva a equipe. E foi dos pés dela que saiu a jogada do gol do Vasco. Ela conduziu, driblou a adversário e só rolou para Dani Barão marcar o gol da classificação.
O próximo compromisso do time, que está invicto, é pela última rodada do grupo F no dia 18, às 16h30, contra o Brasil de Farroupilha, no Rio Grande do Sul.

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