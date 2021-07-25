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Goleada

Flamengo marca cinco vezes em 23 minutos, vira jogo e goleia São Paulo

Bruno Henrique marcou três vezes, Gustavo Henrique e Welington (contra) fizeram os gols do Fla, enquanto Arboleda descontou para o tricolor paulista

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 18:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 18:41
Flamengo marca cinco vezes em 23 minutos, vira jogo e goleia São Paulo
Bruno Henrique foi o nome do jogo, com três gols marcados Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Em um intervalo de apenas oito minutos, Bruno Henrique fez um gol de canela, outro com um belo chute de fora da área e mais um de cabeça. Em seguida, Gustavo Henrique e Welington (contra) definiram uma vitória de virada do Flamengo sobre o São Paulo, por 5 a 1, neste domingo (25), no Maracanã.
O time tricolor vencia o duelo até os 25 minutos do segundo tempo, depois de ter aberto o marcador com um gol de Arboleda, anotado aos três minutos da etapa final.
Em vantagem, o time paulista passou a explorar os contra-ataques e deu campo para os donos da casa rondarem a grande área em busca de gols. Foi assim que o camisa 27 achou espaço para marcar três vezes em um curto intervalo.
Primeiro ele fez um gol de canela, após cobrança de escanteio, aos 25. Depois, virou a partida em chute de fora da área, aos 28. E ampliou o placar após nova cobrança de escanteio, de cabeça, aos 33.
Flamengo marca cinco vezes em 23 minutos, vira jogo e goleia São Paulo
Flamengo marca cinco vezes em 23 minutos, vira jogo e goleia São Paulo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Logo depois do terceiro gol flamenguista, houve uma confusão no banco de reservas da duas equipes. Alejandro Kohan, auxiliar do técnico Hernán Crespo, acabou expulso e foi retirado pela polícia. De acordo com a TV Globo, a confusão começou quando o médico Márcio Tannure, do Flamengo, dirigiu-se ao banco do São Paulo e gritou "fala muito" após o terceiro gol de Bruno Henrique.
O São Paulo se desmontou, e ainda houve tempo para os donos da casa marcarem mais duas vezes. Aos 40, Gustavo Henrique completou cobrança de escanteio desviado por Rodrigo Caio. Aos 47, Welington tentou cortar passe e encobriu Tiago Volpi.
O São Paulo não perdia para o Flamengo desde 2017. No período, foram seis vitórias e três empates. Com a derrota deste domingo, a equipe são-paulina permanece com apenas 11 pontos em 13 jogos.
Já o Flamengo chegou aos 21 pontos, colado no grupo dos quatro primeiros colocados do Brasileiro, mas 11 pontos atrás do líder Palmeiras. O time do Morumbi voltará a campo agora na quarta-feira (28), quando fará o primeiro jogo contra o Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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