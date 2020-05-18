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Iniciativa colaborativa

Fifa organizará partida para arrecadar fundos para o combate ao coronavírus

'É nossa responsabilidade demonstrar solidariedade e continuar a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para participar e apoiar os esforços no combate à pandemia', disse o presidente da entidade, Gianni Infantino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 15:46

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 15:46

Gianni Infantino, presidente da Fifa
Gianni Infantino, presidente da Fifa Crédito: Divulgação/Fifa
A Fifa anunciou nesta segunda-feira (18) que organizará uma partida de futebol beneficente para arrecadar fundos para o programa "Access to covid-19 Tools" (ACT), iniciativa colaborativa global criada pela OMS para atuar no combate à pandemia do novo coronavírus.
"É nossa responsabilidade demonstrar solidariedade e continuar a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para participar e apoiar os esforços no combate à pandemia", disse o presidente da entidade, Gianni Infantino.
"Temos participado ativamente da conscientização por meio de várias outras campanhas, e a Fifa também contribuiu financeiramente para essa causa, mas agora nos comprometemos a organizar esse evento global de captação de recursos quando a situação da saúde permitir, mesmo que seja apenas em alguns meses", acrescentou.

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A "Access to covid-19 Tools", também conhecida como "ACT Accelerator", foi anunciada no final de abril e visa acelerar o desenvolvimento, produção, acesso e uso de medicamentos, testes e vacinas seguros contra o novo coronavírus.
Com a iniciativa, a Fundação Fifa pretende aproveitar a oportunidade de sediar a partida para ampliar o alcance do futebol "para além da rede esportiva tradicional e para a sociedade em geral para ajudar e apoiar os esforços no combate ao coronavírus", diz o comunicado oficial da entidade.
Local, data, participantes e formato ainda não foram anunciados pela entidade. Youri Djorkaeff, CEO da Fundação Fifa, disse que mais detalhes serão revelados "no devido tempo".

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