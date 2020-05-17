Atleta capixaba Alison Mamute é contra retorno de jogos sem público

Alison Cerruti, o Mamute, jogador capixaba de vôlei de praia Crédito: GZ

Medalhista de ouro em 2016 no vôlei de praia, o capixaba Alison Cerruti, o Mamute, busca manter a saúde mental além da física em dia durante o isolamento que vive, em Vitória, durante a pandemia do novo coronavírus. O foco está nas Olimpíadas de 2020, adiadas para o próximo ano, e conta como está sendo encarar esse desafio.

"É um momento novo para todos, às vezes todo mundo tem a solução, às vezes ninguém tem. Estou tentando cuidar muito da cabeça, pensar coisas positivas, pois as notícias chegam bem assustadoras. Perder menos condicionamento possível, treinando em casa e fazendo acompanhamento psicológico com minha psicóloga que mora em São Paulo. Estou torcendo para que possamos lutar junto contra esse momento devastador", disse em entrevista à Rádio CBN.

Com carreira de 15 anos, Alison conta que o treinamento mental durante a carreira o ajudou a ter as maiores conquistas no vôlei. Porém, agora tornou-se um pilar essencial para passar pelo isolamento e pelo adiamento das Olimpíadas. "A gente tenta se manter motivado, pensar coisas positivas, ficar bem toda semana. Busco me manter informado com as notícias, mas também manter sempre a cabeça boa, pois só pensarmos em coisas ruins é uma bolha muito difícil de sair depois", contou.

Alison Cerruti, o Mamute, jogador capixaba de vôlei de praia Crédito: GZ

PREPARAÇÃO PARA AS OLIMPÍADAS

A dupla Alison e Álvaro Filho já estava classificada para as Olimpíadas de 2020, em Tóquio, Japão, quando o comitê organizador decidiu adiar o evento devido ao novo coronavírus.

"O adiamento fez a equipe toda se reorganizar. Vou estar com 35 anos e penso no que posso fazer para chegar bem no ano que vem, como engordar o menos possível e perder menos força possível. Estou tentando passar longe da cozinha, mas a ansiedade faz a gente comer mais. Somos atletas de alto rendimento, mas também humanos", desabafa Alison.

O jogador também vê com apreensão a possibilidade dos jogos olímpicos acontecerem sem público. "O governo disse que se não tiver vacina, não tem olimpíada ou será sem torcida. Temos que pensar até que ponto é válido um evento sem público. A gente joga pelo público, pela beleza do esporte e por amar isso. Vou ter que me adaptar se acontecer isso, mas não é algo que concordo", declarou.

"Sou otimista e espero que essa pandemia passe logo e que as Olimpíadas sejam a cereja do bolo, com a união dos povos na realização do maior torneio do mundo. Vai ser uma emoção muito grande pra quem participará ou assistirá, um sinal de superaçao. " Alison Cerruti, o Mamute - Jogador de vôlei