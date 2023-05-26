Espaço de socialização: conheça a Estação Cidadania de Vila Velha

Inaugurada há três anos no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, a Estação Cidadania é um ponto de referência importante para os moradores e sobretudo os jovens que têm o hábito do exercício físico. O local é um dos pontos escolhidos para sediar o Estação Esporte, que vai promover 24 horas de prática esportiva. Além da cidade canela-verde, Vitória, Serra e Cariacica receberão o evento aberto ao público.
Na época da inauguração, a expectativa da Prefeitura de Vila Velha era colocar o equipamento público à disposição de aproximadamente 100 mil moradores de 17 bairros da Região 3.
O espaço tem quase 10 mil metros quadrados voltados para o atendimento social e atividades de cultura, esporte e lazer. Ao lado da Estação Cidadania há uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A Estação Cidadania foi construída pela Prefeitura de Vila Velha em parceria com o Governo Federal.
Conheça a Estação Cidadania de Vila Velha
Para o secretário de Esportes e Lazer de Vila Velha, Andinho Almeida, a existência da Estação Cidadania permite o fomento ao esporte na região.
"O esporte é uma das principais ferramentas para a promoção da cidadania e inclusão social, por isso, é importante fomentar e dar suporte para iniciativas com a proposta de levar bem-estar físico e mental para a população"
O complexo conta com quadra poliesportiva coberta com arquibancada, teatro, cinema, biblioteca, salas multiuso, pista de skate, quadra de areia e local para caminhada.
O orçamento das obras foi de R$ 1.488.410,00, sendo R$ 709.828,00 de recursos da Prefeitura de Vila Velha e o restante do Governo Federal.
A programação da Estação Cidadania de Vila Velha no próximo dia 27:
- Kickboxing (aulão aberto) - Espaço externo, das 8h às 10h
- Futevôlei (torneio) - Quadra de areia, das 8h às 12h
- Skate (torneio) - Rampas, das 8h às 10h
- BMX (torneio) - Entorno da praça, das 8h às 18h
- Futsal infantil Sub-11 (torneio) - Quadra coberta, das 9h às 12h
- Capoeira - Espaço externo, das 10h às 12h
- Futsal infantil Sub-13 (torneio) - Quadra coberta, das 13h às 16h
- Voleibol (torneio) - Quadra de areia, das 13h às 16h
- Zumba (aulão aberto) - Espaço externo, das 14h às 16h
- Pipas (prática livre) - Área verde, das 14h às 18h
- Clube de dança (aulão aberto) - Espaço externo, das 16h às 18h
- Atividades lúdicas e recreação (livre) - Sala infantil, durante o dia todo
CONEÇA OS ESPAÇOS DA ESTAÇÃO CIDADANIA DE VILA VELHA
01
Área externa
A Estação Cidadania, localizada no bairro Ilha das Flores, conta com uma área externa que permite a prática de exercícios físicos. Há uma área verde no local.
02
Academia popular
Para idosos e até mesmo os jovens, há uma academia ao lado da área verde. Os equipamentos estão dispostos ao lado de uma quadra coberta.
03
Rampas de skate
O skate, modalidade que ganhou destaque nos últimos anos, também tem espaço garantido na Estação Cidadania.
04
Quadra de areia
Para a prática do vôlei de praia e futevôlei, há uma quadra de areia no local. O espaço é isolado com grades.
05
Quadra coberta
A quadra coberta ocupa grande parte da Estação Cidadania de Vila Velha. O local conta com arquibancada.