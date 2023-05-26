Espaço de socialização: conheça a Estação Cidadania de Vila Velha

Conheça a Estação Cidadania de Vila Velha, em Ilha das Flores Crédito: Fernando Madeira

Na época da inauguração, a expectativa da Prefeitura de Vila Velha era colocar o equipamento público à disposição de aproximadamente 100 mil moradores de 17 bairros da Região 3.

O espaço tem quase 10 mil metros quadrados voltados para o atendimento social e atividades de cultura, esporte e lazer. Ao lado da Estação Cidadania há uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A Estação Cidadania foi construída pela Prefeitura de Vila Velha em parceria com o Governo Federal.

Conheça a Estação Cidadania de Vila Velha

Para o secretário de Esportes e Lazer de Vila Velha, Andinho Almeida, a existência da Estação Cidadania permite o fomento ao esporte na região.

"O esporte é uma das principais ferramentas para a promoção da cidadania e inclusão social, por isso, é importante fomentar e dar suporte para iniciativas com a proposta de levar bem-estar físico e mental para a população" Andinho Almeida - Secretário de Esportes e Lazer de Vila Velha

O complexo conta com quadra poliesportiva coberta com arquibancada, teatro, cinema, biblioteca, salas multiuso, pista de skate, quadra de areia e local para caminhada.

O orçamento das obras foi de R$ 1.488.410,00, sendo R$ 709.828,00 de recursos da Prefeitura de Vila Velha e o restante do Governo Federal.

A programação da Estação Cidadania de Vila Velha no próximo dia 27:

Kickboxing (aulão aberto) - Espaço externo, das 8h às 10h

Futevôlei (torneio) - Quadra de areia, das 8h às 12h

Skate (torneio) - Rampas, das 8h às 10h

BMX (torneio) - Entorno da praça, das 8h às 18h

Futsal infantil Sub-11 (torneio) - Quadra coberta, das 9h às 12h

Capoeira - Espaço externo, das 10h às 12h

Futsal infantil Sub-13 (torneio) - Quadra coberta, das 13h às 16h

Voleibol (torneio) - Quadra de areia, das 13h às 16h

Zumba (aulão aberto) - Espaço externo, das 14h às 16h

Pipas (prática livre) - Área verde, das 14h às 18h

Clube de dança (aulão aberto) - Espaço externo, das 16h às 18h

Atividades lúdicas e recreação (livre) - Sala infantil, durante o dia todo



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