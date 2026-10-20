Em meio a polêmica com Flávio Bolsonaro, Richarlison vive indefinição na Inglaterra

Em meio a uma disputa com o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) por uma propriedade em Angra dos Reis, o atacante Richarlison atravessa um momento de baixa e de incerteza dentro dos gramados.
Centroavante titular da seleção brasileira de Tite na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e autor do gol eleito pelos torcedores o mais bonito do torneio, na estreia contra a Sérvia, o jogador de 29 anos sequer foi chamado por Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026 na América do Norte e também não faz parte dos planos do treinador italiano Roberto De Zerbi, do Tottenham, da Premier League, para a recém-iniciada temporada europeia 2026/27.
Após o time do norte de Londres brigar contra o rebaixamento nas duas últimas temporadas, salvando-se da segunda divisão de forma dramática apenas na última rodada na temporada 2025/26, o atleta deixou claro à diretoria que gostaria de ser negociado.
Durante a intertemporada europeia, ele chegou a pedir publicamente para ser negociado ao Everton, clube de Liverpool que defendeu por quatro temporadas antes de chegar ao Tottenham, em julho de 2022.
"Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que uma saída minha para outro lugar teria também de ser boa para o clube. Se não fosse, eu jamais aceitaria, como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisaram de mim. Eu fiquei e dei minha vida. Então, espero que tratem a minha situação com o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs e por todas as pessoas que trabalharam comigo neste período. Só não queiram decidir por mim", escreveu o centroavante em publicação nas redes sociais no fim de agosto.
"Se entrarem em um acordo entre Spurs e Everton, eu volto pro meu time do coração. Minha intenção era, sim, voltar ao lugar onde fui muito feliz. Só que as negociações eram do jeito que as pessoas queriam. E não vai ser desse jeito mais. Apesar desse tumulto, eu tenho contrato com os Spurs e estarei à disposição do clube", acrescentou.
Sem um acordo para voltar ao Everton, Richarlison também recebeu sondagens do Trabzonspor, time turco que ganhou os holofotes recentemente por contratar o atacante egípcio Mohamed Salah e o volante brasileiro Fabinho, e esteve perto de jogar no Vasco.
Torcedor declarado do cruz-maltino, o atacante sinalizou que gostaria de atuar pelo time no Brasil por empréstimo em um contrato de curta duração, somente até dezembro, com a intenção de voltar ao exterior em 2027.
O negócio, contudo, também acabou não sendo concretizado porque o Tottenham já havia chegado ao limite de seis atletas emprestados para clubes de outras ligas, conforme regras estabelecidas pela Premier League.
"Estivemos muito perto de eu assinar com o Vasco. Meu time do coração, time de toda minha família. Foi por pouco"
Richarlison Jogador de futebol
Sem conseguir encontrar um novo clube, o atacante capixaba natural de Nova Venécia chegou a atuar entre os titulares na estreia do Tottenham na Premier League, na derrota por 3 a 0 para o Brentford, no dia 22 de agosto.
Desde então, não voltou mais a ser relacionado por De Zerbi para partidas da Premier League ou das Copas locais. O treinador inclusive já deixou claro que não conta com o brasileiro neste momento. "Richarlison não vai jogar mesmo estando disponível", declarou o treinador.
Para poder manter o ritmo de jogo, Richarlison atuou pela equipe sub-21 do Tottenham no último dia 13 de outubro, em jogo contra o Cheltenham Town pelo torneio Jersey Mike's Trophy. Marcou um dos gols no empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, fazendo a característica comemoração imitando um pombo, e converteu sua cobrança na disputa de pênaltis, vencida pelo Cheltenham por 7 a 6.
Com contrato com o Tottenham até junho de 2027, e a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube a partir de dezembro, o jogador também teve seu nome relacionado ao Galatasaray, da Turquia.
Enquanto aguarda uma definição sobre seu futuro, Richarlison tenta reaver uma propriedade de luxo em Angra dos Reis. Segundo o jogador, o imóvel foi tomado "na mão grande" pelo senador Flávio Bolsonaro, por meio de manobras judiciais, após ele se negar a negociar.
O terreno é de propriedade da União. O que Richarlison havia comprado era o direito de ocupação da propriedade Segundo ele, foi feito um investimento de cerca de R$ 10 milhões dele junto a outros parceiros.
Logo após Richarlison ter adquirido a posse do imóvel, surgiram pessoas interessadas em comprá-lo. Entre elas estava Flávio Bolsonaro, segundo o jogador. "Como eu não quis vender, os caras pegaram na mão grande lá na Justiça", afirmou o atleta nas redes sociais neste sábado (17).
Segundo Richarlison, o advogado Willer Tomaz e Flávio entraram diretamente na SPU (Secretaria do Patrimônio da União) com o pedido de regularização do imóvel em favor do senador.
A disputa pelo casarão equipado com cachoeira particular e situado próximo ao aeroporto da região costeira do Rio de Janeiro estende-se desde 2020. O atleta e seus sócios negociaram a compra do imóvel, mas foram surpreendidos em 2022 por um mandado de reintegração de posse movido pela empresa M Locadora, representada por um advogado associado a Willer Tomaz.
Em manifestações anteriores sobre o caso, o senador Flávio Bolsonaro negou qualquer atuação irregular, afirmando manter apenas relação de amizade com Willer Tomaz. O advogado sustentou que adquiriu legalmente os direitos sobre o terreno e desembolsou R$ 5 milhões para regularizar pendências fiscais do imóvel, classificando os antigos ocupantes como invasores. Ele chegou a desafiar Richarlison a apresentar documentos que comprovassem seu vínculo com a propriedade. "Se forem válidos, Willer Tomaz transfere a ele os direitos sobre o imóvel sem cobrar um centavo."