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Tênis

Djokovic conquista Australian Open pela 8ª vez e chega a 17 Slams

Tenista sérvio esteve em apuros durante boa parte do jogo e chegou a ficar em desvantagem de 2 sets a 1, mas conseguiu virar e fechar a partida na quinta parcial

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 13:04
O tenista sérvio Novak Djokovic  pode atingir as marcas de Rafael Nadal (19) e Roger Federer (20) e até alcançar o recorde do suíço nesta temporada, mas para isso precisará de um improvável ano perfeito nos quatro eventos Crédito: Andy Brownbill/AP
O tenista sérvio Novak Djokovic, 32, derrotou o austríaco Dominic Thiem, 26, e conquistou neste domingo (2) o título do Australian Open pela oitava vez na carreira (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).
Instável, ele esteve em apuros durante boa parte do jogo e chegou a ficar em desvantagem de 2 sets a 1, mas conseguiu virar e fechar a partida na quinta parcial, após quatro horas de ação (6/4, 4/6, 2/6, 6/3 e 6/4).

 DJOKO PODE  BATER RECORDE DE FEDERER

Essa foi a 17ª conquista de Djokovic em torneios do Grand Slam (os quatro mais importantes do tênis). Ele se aproxima das marcas de Rafael Nadal (19) e Roger Federer (20) e pode até alcançar o recorde do suíço nesta temporada, mas para isso precisará de um improvável ano perfeito nos quatro eventos.
O sérvio, que reassumirá a liderança do ranking mundial nesta segunda-feira (3), também soma ao longo da carreira cinco troféus de Wimbledon, três do US Open e um de Roland Garros.

TABU DA IDADE PERMANECE

O austríaco perdeu a sua terceira chance de conquistar um campeonato desse nível. Em 2018 e 2019, ele foi derrotado por Nadal na decisão de Roland Garros. O tabu, então, permanece: nenhum homem nascido depois de 1988 conseguiu triunfar em Slams até hoje.
Os últimos 13 troféus desses eventos ficaram apenas entre Djokovic (cinco), Nadal (cinco) e Federer (três).

FALHAS FORAM FATAIS

O jogo iniciou com Djokovic implacável, quebrando o saque de Thiem logo no segundo game e dando a impressão de que estaria em um de seus melhores dias. O austríaco cresceu na partida e até devolveu a quebra, mas depois falhou ao cometer dupla-falta quando sacava em 4/5 e entregou o primeiro set nas mãos do sérvio.
Na parcial seguinte, a intensidade dos pontos diminuiu, mas a voltagem de Djokovic só fazia aumentar.

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Após uma quebra para cada lado, o sérvio sacava em 4/4 quando foi punido duas vezes por estourar o tempo de 25 segundos para iniciar o ponto (uma com advertência e outra com a perda do primeiro serviço).
Após perder o game, ele chegou a dar leves tapas nos pés do árbitro de cadeira e dizer, ironicamente: "Bom trabalho, cara, você está se fazendo famoso hoje, muito bem". Thiem fechou em 6/4.

IRRITAÇÃO

O que se viu na sequência foi o vice-líder do ranking mundial ficar perto de implodir, cada vez mais irritado em quadra, errando bolas impensáveis e aparentando cansaço.
O público na Rod Laver Arena, que já tinha preferência majoritária por Thiem, respondia muitas vezes com vaia às reações de Djokovic. O austríaco se manteve centrado e liderou o terceiro set desde o início, até fechar em 6/2.
No quarto set, Djokovic se recompôs e equilibrou as ações novamente, até dar o bote certeiro quando o austríaco sacava em 3/4, quebrar o serviço do rival e na sequência confirmar o seu.
A partida foi para a parcial decisiva, e o sérvio mostrou porque ostenta um aproveitamento de 100% em finais no Australian Open. Com uma quebra de saque logo no início e dois break points salvos, ele se manteve à frente até o fim, concluindo a virada em um jogo que quase escapou do seu alcance.
Thiem, que subirá da 5ª para a 4ª colocação no ranking mundial, obteve neste domingo seu melhor desempenho em uma final de Slam, ao vencer dois sets, mas novamente voltará para casa com a sensação de que terá que esperar por uma nova oportunidade.

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