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Tóquio 2021

Djokovic confirma que competirá nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O sérvio quer ser o primeiro homem a vencer os quatro Grand Slams e o ouro olímpico no mesmo ano. A alemã Steffi Graf foi a única jogadora a realizar o feito, em 1988

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 16:12

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 jul 2021 às 16:12
O atleta Novak Djokovic
O tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, confirmou que vai competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Crédito: Reprodução/Instagram @djokernole
O tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, confirmou que vai competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mantendo viva sua busca pelo Golden Slam no tênis.
Djokovic completou a terceira etapa rumo à conquista do Golden Slam na semana passada, quando somou o título de Wimbledon aos do Aberto da Austrália e de Roland Garros neste ano.
Nenhum homem jamais ganhou os quatro torneios de Grand Slam e o ouro olímpico no mesmo ano. A alemã Steffi Graf foi a única jogadora a realizar o feito em 1988.
"Estou muito orgulhoso de fazer as malas para Tóquio e me juntar à nossa delegação nacional na batalha pelas medalhas mais brilhantes na arena olímpica", disse no Twitter o jogador de 34 anos, que ganhou a medalha de bronze nos Jogos de Pequim de 2008.
"Para mim, o jogo pela Sérvia sempre foi uma alegria e uma motivação especial, e darei o meu melhor para fazer todos nós felizes! Vamos lá."
Alguns dos maiores nomes do tênis, como Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Stan Wawrinka e Simona Halep, já anunciaram sua decisão de não participar da Olimpíada, que foi adiada por um ano devido à pandemia de Covid-19.

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