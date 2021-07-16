Djokovic confirma que competirá nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, confirmou que vai competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Crédito: Reprodução/Instagram @djokernole

O tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, confirmou que vai competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mantendo viva sua busca pelo Golden Slam no tênis.

Djokovic completou a terceira etapa rumo à conquista do Golden Slam na semana passada, quando somou o título de Wimbledon aos do Aberto da Austrália e de Roland Garros neste ano.

Nenhum homem jamais ganhou os quatro torneios de Grand Slam e o ouro olímpico no mesmo ano. A alemã Steffi Graf foi a única jogadora a realizar o feito em 1988.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. ?? pic.twitter.com/23TmSdvc4x — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021

"Estou muito orgulhoso de fazer as malas para Tóquio e me juntar à nossa delegação nacional na batalha pelas medalhas mais brilhantes na arena olímpica", disse no Twitter o jogador de 34 anos, que ganhou a medalha de bronze nos Jogos de Pequim de 2008.

"Para mim, o jogo pela Sérvia sempre foi uma alegria e uma motivação especial, e darei o meu melhor para fazer todos nós felizes! Vamos lá."