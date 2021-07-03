Brasil bate México no basquete e joga no domingo por vaga na Olimpíada

A seleção brasileira masculina venceu o México por 102 a 74, na semifinal do Pré-Olímpico de basquete de Split, na Croácia Crédito: Thierry Gozzer/CBB

Com uma defesa aguerrida, a seleção brasileira masculina venceu o México neste sábado (03), por 102 a 74, na semifinal do Pré-Olímpico de basquete de Split, na Croácia. Neste domingo, às 14h30 (horário de Brasília), o time brasileiro enfrenta o vencedor de Croácia x Alemanha, que fariam a outra semifinal às 11h. O jogo vale vaga na Olimpíada de Tóquio. O jogo terá transmissão do SporTV 2. O capixaba Anderson Varejão esteve em quadra por pouco mais de dez minutos, marcou 8 pontos e pegou 3 rebotes.

O Brasil começou a semifinal com um time experiente, formado por Rafa Luz, Marcelinho Huertas, Alex, Bruno Caboclo e Rafael Hettsheimeir. O México, porém, iniciou com mais intensidade. O time mexicano buscava imprimir muita velocidade e chegou a abrir uma vantagem de 10 a 3.

Foi quando o técnico Aleksandar Petrovic pediu tempo e recolocou a seleção brasileira no jogo. O time reagiu, com destaque para o bom aproveitamento do pivô Rafael Hettsheimeir na linha de três pontos (dois acertos em duas tentativas no início do jogo) e virou para 13 a 10. O primeiro quarto terminou com vitória brasileira por 24 a 18.

No segundo quarto, já com bastante revezamento em quadra, o Brasil se impôs em quadra. Com defesa aguerrida, a seleção dificultava as ações ofensivas do México, que buscava muitos arremessos de três pontos, mas sem conseguir bom aproveitamento (31% no primeiro tempo). O Brasil, por sua vez, que conseguia variar mais as jogadas entre penetrações no garrafão e arremessos no perímetro, começava a se distanciar no placar, abrindo 15 pontos: 40 a 25.

Quando parecia que a vantagem brasileira seria consolidada na segunda etapa, o Brasil passou a errar seguidos ataques. Yago entrou no jogo para tentar aumentar a velocidade do time brasileiro, mas parou na defesa mexicana, que passou a marcar sob pressão tentando forçar o erro do Brasil.

REAÇÃO MEXICANA

Os arremessos de três pontos do México passaram a cair. O ala-armador Paco Cruz, principal jogador mexicano, se destacava, com 16 pontos na primeira etapa. Pelo Brasil, o ala-armador Vítor Benite também fez 16 pontos no primeiro tempo. A vantagem chegou a cair para seis pontos (44 a 38). No entanto, no último lance da primeira etapa, Alex acertou um arremesso do meio da quadra para aumentar a vantagem nacional: 53 a 42.

O Brasil começou o terceiro período imprimindo muita velocidade na transição da defesa ao ataque. Atônita, a defesa mexicana não conseguia brecar o ímpeto ofensivo da seleão brasileira, que aumentou a vantagem para 28 pontos (72 a 44). O México insistia em tentar tiros de três pontos para tentar diminuir a vantagem, mas mantinha um péssimo aproveitamento: 27% ao final do terceiro quarto, que terminou com vitória brasileira por 80 a 57.

Logo no início do último quarto, Paco Cruz, principal pontuador mexicano até então, fez a quinta falta em um lance no ataque, sendo excluído do jogo. Stoll, em seguida, fez falta técnica, ajudando a seleção brasileira a deslanchar ainda mais no jogo. A vantagem nacional chegava a 89 a 62. A partir daí, a seleção brasileira apenas teve que administrar a vantagem para vencer o jogo e garantir vaga na final.