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Em junho

Djokovic comemora 33 anos e anuncia torneio beneficente de tênis

O jogos serão realizados em quatro países dos Bálcãs: Sérvia, Croácia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 17:45

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 17:45

O tenista sérvio Novak Djokovic comemora ao vencer o espanhol Rafael Nadal pela final do ATP Cup, em Sydney, na Austrália, neste domingo, 12
O tenista sérvio Novak Djokovic Crédito: STEVE CHRISTO/ASSOCIATED PRESS
O tenistas Novak Djokovic completa 33 anos nesta sexta-feira (22). Para comemorar a data, o atual número um da categoria vai organizar um torneio beneficente em junho.
O jogos serão realizados em quatro países dos Bálcãs: Sérvia, Croácia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina.
O evento será a primeira competição depois da suspensão do atual calendário de 2020 da ATP. Até o final de julho, não vai ter jogos oficiais devido a pandemia da Covid-19.
Com o nome de "AdiaTour", o torneio vai arrecadar fundos para instituições de caridades e será realizado entre 13 de junho e 5 de julho.

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