Djokovic comemora 33 anos e anuncia torneio beneficente de tênis

O tenista sérvio Novak Djokovic Crédito: STEVE CHRISTO/ASSOCIATED PRESS

O tenistas Novak Djokovic completa 33 anos nesta sexta-feira (22). Para comemorar a data, o atual número um da categoria vai organizar um torneio beneficente em junho.

O jogos serão realizados em quatro países dos Bálcãs: Sérvia, Croácia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina.

O evento será a primeira competição depois da suspensão do atual calendário de 2020 da ATP. Até o final de julho, não vai ter jogos oficiais devido a pandemia da Covid-19.