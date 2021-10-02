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Fase ruim

Cruzeiro vê chance de acesso quase nula e alerta acende contra o Z4

De acordo com o departamento de matemática da UFMG, a equipe celeste tem apenas 0,056% de probabilidade de voltar à Série A ainda nesta temporada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2021 às 11:54

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 11:54

Cruzeiro
O Cruzeiro está na Série B pelo segundo ano consecutivo Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Com chance quase nula de acesso à elite do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tenta evitar que sua segunda temporada na Série B termine com um pesadelo ainda maior: um eventual novo rebaixamento.
De acordo com o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a equipe celeste tem apenas 0,056% de probabilidade de voltar à Série A ainda nesta temporada. O risco de cair para a terceira divisão, no entanto, é de 11,2%.
O time de Vanderlei Luxemburgo aparece, inclusive, mais próximo à zona de rebaixamento do que ao G-4. Na 15ª colocação, o Cruzeiro soma 32 pontos, cinco a mais que o Londrina, que abre o Z-4, e 14 a menos que o Avaí, quarto colocado.
Ainda assim, publicamente, a equipe mantém um discurso positivo, crente no acesso. "É seguir trabalhando, em frente, porque a gente precisa de vitórias, de somar para conseguirmos nosso objetivo", frisou o zagueiro Ramon, logo após o 1 a 1 com o Guarani na última quarta (29).
A partida marcou o 14º empate do Cruzeiro na competição junto com o Vitória, é o time que mais empata. Não à toa, o clube mineiro vem de quatro jogos sem vencer, com um derrota entre outros três empates. A tentativa agora é de se recuperar contra o lanterna.
No domingo (3), às 11h, em Belo Horizonte, o Cruzeiro receberá o Brasil-RS, que venceu só duas vezes na competição e tem 16 pontos. A expectativa de cruzeirenses é que Luxemburgo possa contar com Noberto e Wellington Nem, liberados pelo departamento médico.
  • Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)
  • Horário: 11h (de Brasília) deste domingo (3)
  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
  • Transmissão: Premiere

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