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Data alterada

Coronavírus faz Olimpíada adiar treinamento de voluntários

A mudança aconteceu por causa da epidemia. É o primeiro evento diretamente ligado aos Jogos Olímpicos a ter a data alterada por causa da doença descoberta na China

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 15:41
A maior preocupação da organização é que o alcance do coronavírus possa influir na liberdade de movimentação de pessoas durante os Jogos Crédito: Kin Cheung/AP
 A organização da Olimpíada de Tóquio comunicou nesta sexta (21) que o treinamento dos voluntários, programado para começar neste sábado (22), foi adiado. Os eventos paralelos que estão relacionadas à competição também serão reavaliados.
A mudança aconteceu por causa da epidemia de coronavírus. É o primeiro evento diretamente ligado aos Jogos Olímpicos a ter a data alterada por causa da doença descoberta na China. 
No início deste mês, o CEO da Olimpíada, Toshiro Muto, disse estar "terrivelmente preocupado" com o crescimento da epidemia, mas descartou que ela vá provocar mudanças na programação das competições, que começam em 24 de julho e terminam em 9 de agosto. A Paraolimpíada vai acontecer de 25 de agosto a 6 de setembro.

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Nesta terça (18), o Comitê Organizador reafirmou que as medidas não terão influência na Olimpíada em si.
A maior preocupação da organização é que o alcance do coronavírus possa influir na liberdade de movimentação de pessoas durante os Jogos.
"O Comitê Organizador continua a trabalhar com todas as autoridades e está preparado para uma Olimpíada segura em Tóquio", diz o texto divulgado.

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Seguindo a política de saúde do governo japonês para evitar o aumento do alcance da epidemia, a organização afirma que vai analisar a necessidade de realizar eventos externos relacionados aos Jogos. 
Apenas na China, a doença já matou mais de 1.800 pessoas e infectou cerca de 72 mil.

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